POWER POLEMAN DI GARA 1 Sarà Will Power a comandare il gruppo delle 23 monoposto dell'Indycar series al via questa sera della prima delle due corse sull'ovale del Gateway Motorsport Park. La serie americana torna in pista ad appena sei giorni di distanza dal suo evento clou, la 500 miglia di Indianapolis. Sull'ovale corto dell'Illinois si correranno due gare a cavallo del week end per un totale di 500 miglia. Accanto a Power scatterà un ottimo Pato O' Ward, messosi in mostra ad Indianapolis e ancora davanti nelle libere di questo pomeriggio. Seconda fila con il duo Ganassi composto da Scott Dixon e Marcus Ericsson mentre alle loro spalle partiranno Takuma Sato e Josef Newgarden.

SATO DAVANTI DOMENICA SERA Proprio il neo vincitore della 500 miglia di Indianapolis guiderà il gruppo domenica sera quando scatterà la seconda corsa. Il giapponese avrà al suo fianco proprio il campione uscente Josef Newgarden mentre nella fila successiva promettono battaglia ancora, nell'ordine, Will Power e Pato O' Ward. Terza fila per un interessante Jack Harvey e per Scott Dixon. Le due gare scatteranno alle ore 21.45 italiane. Diretta su DAZN.

Gateway, Qualifica (valido per gara 1)

Pos Pilota Team ml/h 1 Will Power Team Penske 182.394 2 Pato O' Ward Schmidt/McLaren 182.076 3 Scott Dixon Team Ganassi 182.006 4 Marcus Ericsson Team Ganassi 181.364 5 Takuma Sato Rahal/Lettermann 181.286 6 Josef Newgarden Team Penske 181.222 7 Jack Harvey Team Shank 180.915 8 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 180.705 9 Alexander Rossi Andretti Autosport 180.695 10 Colton Herta Andretti Autosport 180.650 11 Alex Palou Dale Coyne Racing 180.597 12 Felix Rosenqvist Team Ganassi 180.295 13 Simon Pagenaud Team Penske 180.133 14 Rinus Veekay Team Carpenter 180.070 15 Oliver Askew Schmidt/McLaren 180.053 16 Conor Daly Team Carlin 179.986 17 Ed Carpenter Team Carpenter 179.521 18 Charlie Kimball Team Foyt 179.351 19 Marco Andretti Andretti Autosport 178.197 20 Santino Ferrucci Dale Coyne Racing 178.188 21 Tony Kanaan Team Foyt 177.663 22 Graham Rahal Rahal/Lettermann 176.595 23 Zach Veach Andretti Autosport 176.014

Gateway, Starting grid gara 2 (secondi migliori giri)