Formula 2 e Formula 3 al via da Sakhir

CAMPIONATI AL VIA Scattano dal Bahrain le stagioni 2023 di Formula 2 e Formula 3. I campionati cadetti si svilupperanno su due stagioni lunghissime, da marzo a fine novembre, in quattordici tappe per la Formula 2, dieci per la Formula 3. La diminuzione dei campionati minori degli ultimi anni ha portato ad un aumento dei piloti a caccia di un sedile e per innalzare il livello - con ricadute anche sui costi - i due campionati cadetti si sono espansi ormai a livello mondiale. Invariato il format della doppia gara per ciascun week end. La novità sarà rappresentata quest'anno da Melbourne, con l'Australia che accoglie così per la prima volta le due serie propedeutiche.

Stagione 2023 Formula 2

5 marzo: Al Sakhir*

19 marzo: Jeddah

2 aprile: Melbourne*

30 aprile: Baku

21 maggio: Imola*

28 maggio: Monaco*

5 giugno: Barcellona*

2 luglio: Spielberg*

9 luglio: Silverstone*

23 luglio: Budapest*

30 luglio: Spa*

27 agosto: Zandvoort

3 settembre: Monza*

26 novembre: Yas Marina

*tappe Formula 3

I PROTAGONISTI DELLA F2 Si metteranno in mostra piloti attesi alla prova della verità così come molti esordienti in entrambe le categorie. In Formula 2 sarà da tenere d'occhio Dennis Hauger, che per la seconda stagione ha scelto il team campione MP Motorsport. Il titolo vedrà l'ultima chiamata per Theo Pourchaire e Jehan Daruvala mentre dovranno convincere anche Jack Doohan, Enzo Fittipaldi (ex Ferrari ora in Red Bull Junior, ndr) e Richard Verschoor. Sembrano aver ormai perso il treno Roy Nissany, Jehan Daruvala, Kush Maini e Ralph Boschung. Esordienti assoluti Arthur Leclerc, Zane Maloney, Victor Martins e Oliver Bearman che salgono dalla F3 così come Isack Hadjar e Jak Crawford. Ritorna in pianta stabile Juan Manuel Correa, assente nella categoria dal tragico schianto di Spa 2019.

I GIOVANI DELLA F3 Nella categoria inferiore scalpiteranno i giovanissimi dove i favoriti sono sicuramente Franco Colapinto, Gregoire Saucy, Caio Collet, Zak O'Sullivan e Oliver Goethe, tutti non alla prima esperienza e capaci già di mettersi in evidenza l'anno passato. I volti nuovi più interessanti sono Dino Beganovic, Paul Aron e Sebastian Montoya. Sul fronte dei team il PHM Racing ha unito le forze al già presente Charouz. Per quanto riguarda i piloti italiani, se in Formula 2 non vi sarà alcun esponente tricolore, nella categoria inferiore il siciliano Gabriele Minì farà il suo esordio con il team ART mentre Leonardo Fornaroli, anch'egli proveniente dalla Formula Regional, sarà al via con Trident. Dirette TV di entrambi i campionati in esclusiva su Sky Sport F1.

ENTRY LIST

F2 F3 MP Motorsport Dennis Hauger Jehan Daruvala Franco Colapinto Mari Boya Jonny Edgar Carlin Enzo Fittipaldi Zane Maloney Oliver Gray Hunter Yeany Ido Cohen ART GP Theo Pourchaire Victor Martins Kaylen Frederick Gregoire Saucy Nikola Tsolov Prema Racing Frederik Vesti Oliver Bearman Paul Aron Dino Beganovic Zak O'Sullivan Hitech GP Jak Crawford Isack Hadjar Sebastian Montoya Gabriele Minì Luke Browning DAMS Ayumu Iwasa Arthur Leclerc -- -- -- Virtuosi Jack Doohan Amaury Cordeel -- -- -- PHM/Charouz Roy Nissany Brad Benavides Sophia Florsch Roberto Faria Piotr Wisnicki Trident Roman Stanek Clement Novalak Leonardo Fornaroli Gabriel Bortoleto Oliver Goethe Van Amersfoort Richard Verschoor Juan Manuel Correa Caio Collet Rafael Villagomez Tommy Smith Campos Racing Kush Maini Ralph Boschung Pepe Martì Christian Mansell Hugh Barter Jenzer Motorsport -- -- Nikita Bedrin Taylor Barnard Alex Garcia

Pubblicato da Marco Borgo, 02/03/2023