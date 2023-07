GT World Challenge Europe: Ferrari a caccia di punti al Nurburgring

Nel fine settimana il GT World Challenge Europe nella sua versione Endurance - mentre quella Sprint su distanze più brevi è il campionato dove gareggia anche Valentino Rossi - sarà di scena sul circuito del Nurburgring. Il quarto appuntamento della stagione si correrà sulla versione GP del tracciato, lunga 5,137 km, e vede iscritti ben 54 equipaggi. Il via della 3 Ore è in programma alle 14:45 di domenica. Per la Ferrari si tratterà del ritorno su uno dei luoghi teatro dei grandi successi di quest'anno nelle gare Endurance: a maggio, sulla versione da 25 km del circuito, la 296 GT3 del Frikadelli Racing Team - con David Pittard, Felipe Laser, Nick Catsburg ed Earl Bamber al volante - ha vinto la celebre 24 Ore.

A CACCIA DI PUNTI La Ferrari si presenta al via della classe Pro con due vetture 296 GT3 di AF Corse. La prima è affidata all'equipaggio composto da Antonio Fuoco, Davide Rigon e Daniel Serra, attualmente dodicesimi in classifica con 15 punti frutto del quinto posto nella 1000 km del Paul Ricard e dell'undicesimo posto nella 24 Ore di Spa. L'obbiettivo è quello di ottenere un buon risultato per risalire in classifica generale, dove comandano Phillip Eng, Nick Yelloly e Marco Wittmann su BMW M4 GT3 con 76 punti. La vettura gemella è invece affidata ad Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen, attualmente quindicesimo con 10 punti. Per questo equipaggio, al primo anno di gare assieme, l'obbiettivo è centrare la zona punti.

ALTRE CLASSI Al via si presentano poi altre due Ferrari 296 GT3. La prima, schierata da AF Corse in classe Cup Bronze, vede il pilota ufficiale Andrea Bertolini affiancato a Louis e Jef Machiels, i quali hanno utilizzato per la prima volta questa vettura nel round di Misano della Sprint Cup. Con la 488 GT3 EVO questo equipaggio ha conquistato finora il podio al Paul Ricard e il sesto posto a Spa. La seconda 296 GT3 gareggerà in classe Pro Am, è del team ST Racing with Rinaldi ed è affidata a Isaac Tutumlu, Samantha Tan e Jon Miller, già sul podio a Le Castellet quando chiusero al secondo posto.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/07/2023