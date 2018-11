LA DINAMICA E' stato un bruttissimo incidente quello accaduto nel pomeriggio di ieri durante la gara di Formula 3, sul difficile circuito di Macao, durante l'ultima gara valida per il mondiale della serie cadetta a ruote scoperte. Sophia Floersch, pilotessa tedesca 17enne del team Van Amersfroot Racing, è stata la sfortunata protagonista di una uscita di pista a oltre 200 kmh. Sophia, nel corso del 5° giro, dopo un lungo rettilineo ha toccato la gomma posteriore del giapponese Sho Tsuboi prendendo letteralmente il volo e finendo la sua corsa oltre le barriere di sicurezza che delimitano il circuito impattando la postazione dei fotografi.

FUORI PERICOLO Se i fotografi se la sono cavata con qualche ferita (nell'incidente è stato colpito anche un commissario di gara) le condizioni della Floersch sono apparse subito gravi. Dopo una corsa in ospedale, alla pilotessa tedesca è stata diagnosticata una 'frattura spinale' e nella giornata di ieri è stata sottoposta subito a un delicato intervento chirurgico.

LE CONDIZIONI Il primo bollettino medico diffuso dalla FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) ha riferito che Sophia è cosciente e che le sue funzioni sono stabili, nonostante la frattura. Come confermato dalla stessa Floersch dal'ospedale, attraverso un messaggio sui social: "Volevo solo far sapere a tutti che sto bene. Ringrazio la FIA, il mio team e la Mercedes AMG F1 che si stanno prendendo cura di me. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno. A presto per aggiornamenti".