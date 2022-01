Dubai, Gara: doppietta Audi del team WRT

DOPPIETTA WRT Ciò che Le Mans toglie, Dubai restituisce. Dopo la doppietta sfiorata in LMP2 all'ultimo giro della classica francese a causa di un guasto che ha fermato la vettura leader, il team WRT si è rifatto piazzando due Audi R8 davanti a tutti nella 24 ore di Dubai. Nella gara che tradizionalmente apre il nuovo anno di competizioni in pista e che vedeva al via 81 equipaggi la squadra belga aha siglato pole position e vittoria con la vettura iscritta come MS7 racing ed affidata a Saud Al Saud, Axcil Jefferies, Dries Vanthoor, Christopher Mies e Thomas Neubauer. Un giro di distacco il ritardo della seconda vettura di Benjamin Goethe, Arnold e Maxime Robin, Jean-Baptiste Simmenauer e Frederic Vervisch che ha chiuso affiancata alla vettura leader.

audi wrt

KO PORSCHE E LAMBORGHINI La corsa della squadra di Vincent Vosse è stata in discesa quando i rivali di Porsche e Lamborghini hanno dovuto fronteggiare problemi tecnici ed incidenti. La Lamborghini Huracan del team Barwell - con alla guida Mirko Bortolotti - si è arresa a cinque ore dal termine mentre le due Porsche del team Dinamic hanno visto le loro chance di vittoria sfumare a causa di due pesanti incidenti. Ha sfiorato il podio Raffaele Marciello, che con la Mercedes AMG del team HRT partiva in seconda posizione e ha chiuso ad un soffio dalla vettura gemella di Kenny Habul, Michael Grenier, Maro Engel e Jules Gounon che ha chiuso in terza posizione.

mercedes dragon racing

MERCEDES A SEGNO IN GT4 Nelle altre classi è stata la Mercedes ad imporsi in GT4 con il team Dragon racing che ha chiuso trentesimo assoluto davanti di un giro all'Aston Martin dell'Heart of Racing. La classe per vetture TCR ha visto il successo della Cupra del team BBR di Kanthadee Kusiri, Kantasak Kusiri, Anusorn Asiralertsiri, Tanart Sathienthirakul e Pasarit Promsombat. Quattordicesimo assoluto il team GP Elite con la 992 GTcup che ha vinto la categoria per vetture che corrono nelle Carrera Cup nazionali. In GTX si è imposta l'Audi GT2 del team PK Carsport davanti alla Lamorghini huracan SuperTrofeo del Leipert.

24h Dubai, Gara (top ten)

Pos. Equipaggio Auto/Team Gap 1 Al Saud/Jefferies/Vanthoor/Mies/Neubauer Audi R8 Team MS7/WRT 596 giri 2 Goethe/Robin/Robin/Simmenauer/Vervisch Audi R8 Team WRT 1 giro 3 Habul/Grenier/Engel/Gounon Mercedes AMG Team SunEnergy1 3 giri 4 Haupt/Al Qubaisi/Marciello/Metzger Mercedes AMG Team HRT 3 giri 5 Al Zubair/Dontje/Stolz/Konrad Mercedes AMG Team HRT 7 giri 6 Grove/Grove/De Pasquale/Muller Porsche 911 GT3-R Team Herberth 7 giri 7 Scholze/Engstler/Aka/Scholl/Hutchinson Audi R8 Team Attempto 9 giri 8 Putman/Espenlaub/Quaife/Lewis Mercedes AMG Team CP 9 giri 9 Pierburg/Kurtz/Loggie/Juffall Mercedes AMG Team SPS 11 giri 10 DeJong/DeJong/De Heus/Van Lagen Mercedes AMG Team MP 12 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 15/01/2022