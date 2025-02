Amputata una gamba all'ex navigatore di Nasser Al-Attiyah

Lo scorso 29 gennaio Mathieu Baumel, quattro volte vincitore della Dakar al fianco di Nasser Al Attiyah e protagonista nell'ultima edizione come navigatore di Guillame de Mevius, è stato vittima di un terribile incidente stradale. Il 49enne si stava recando a Monte Carlo quando si è fermato lungo la strada per prestare aiuto ai passeggeri di una vettura rimasta in panne. Proprio in quel momento, un'altra auto è sopraggiunta provocando una carambola e investendo Baumel. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi e il francese è stato tenuto alcuni giorni in coma artificiale. Ora, è stato lui stesso ad aggiornare sulla sua salute attraverso un video diffuso sui profili social.

BAUMEL: IL MESSAGGIO SUI SOCIAL

Risvegliato dal coma, Baumel ha scelto di pubblicare un video registrato direttamente dal letto di ospedale per far sapere come sta dopo questa brutta avventura: ''Come saprete, 17 giorni fa, sono stato coinvolto in un grave e brutto incidente sul ciglio della strada: un'auto si è schiantata contro un'altra macchina che si è schiantata contro di me. Posso dirvi che mi sento molto meglio, certo, ma anche che ho preso una grande decisione. Una grande decisione per la mia vita, quella di amputarmi la gamba destra. Quindi avrò un nuovo sistema completamente in carbonio sulla mia nuova gamba, ma sfortunatamente non sarà la mia gamba originale''.

Il francese spera invece di salvare quantomeno la gamba sinistra: ''Ho subìto due, tre interventi diversi per cercare di sistemare la mia gamba sinistra, dovrebbe andare bene per il futuro. Quindi ci stiamo allenando ora per far sì che tutto funzioni bene. Sono fiducioso...''. Nonostante questa brutta avventura, Baumel guarda già al futuro: ''Ora ho un solo obiettivo, essere pronto per la prossima Dakar, essere pronto per essere nella parte alta della classifica, ovviamente, in una macchina di livello superiore nella categoria T1 plus. E naturalmente, essere di nuovo pronto con Guillaume de Mevius''. Tra i messaggi di sostegno ricevuti in risposta al video ci sono quelli di Al Attiyah, di Sebastien Loeb e di tanti altri protagonisti del motorsport mondiale, tra cui l'iridato 2020 di MotoGP, Joan Mir.

BAUMEL: UN PALMARES DI ALTO LIVELLO

La lunga carriera di Baumel è ricca di successi: al fianco di Al Attiyah ha vinto le edizioni 2015, 2019, 2022 e 2023 della Dakar, oltre a piazzarsi in seconda posizione nel 2016, 2018, 2020 e 2021. Quest'anno ha chiuso al 23° posto assieme a De Mevius sulla Mini del team X-raid. Sempre con Al Attiyah ha vinto la coppa del mondo rally raid nel 2015, 2016, 2017 e 2021, i titoli mondiali di rally raid nel 2022 e 2023, ma anche il WRC2 nel 2015. A lui va un grosso in bocca al lupo per questa nuova, difficile, sfida da affrontare.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/02/2025