Dino Beganovic si laurea campione al Mugello

BEGANOVIC BATTE MINI' Il circuito del Mugello ha ospitato il round conclusivo anche della Formula Regional European By Alpine, campionato che ha preso il posto della vecchia Eurocup di Formula Renault 2.0 ed è organizzato, come la Formula 4, da Aci Sport. La serie ha visitato dieci circuiti europei di Formula 1, Montecarlo compreso, offrendo sempre azione e battaglie ed uno starting grid di rilievo. In Toscana il titolo è finito nelle mani dello svedese Dino Beganovic, pilota della Prema.

PILOTA FDA Stagione da incorniciare per il giovanissimo che è parte del vivaio giovani piloti di Maranello. Oltre ai compagni Paul Aron e Sebastian Montoya, Beganovic si è dovuto misurare contro Gabriele Minì (sotto), già campione della Formula 4, alla seconda stagione con il team ART. Un ritiro nella gara del sabato ha chiuso i giochi in anticipo con il siciliano che ha dovuto arrendersi al rivale che si è laureato campione con un piazzamento a punti. Quattro le vittorie all'attivo del neo campione per un totale di dodici arrivi a podio. Provvidenziale per consolidare la sua fuga la striscia di primi e secondi posti messa a segno nei quattro round di apertura.

TRE SUCCESSI MINI' A spartirsi le vittorie nella serie propedeutica sono stati, oltre a Beganovic, lo stesso Gabriele Minì (3 centri al pari di Hadrien David, quarto), Paul Aron (6) mentre due vittorie ciascuno hanno premiato Kas Haverkort e Gabriel Bortoleto. Decisiva la discontinuità di Aron, pilota seguito da Mercedes che ha vinto più di tutti in campionato, ma che ha perso la battaglia per l'assoluto. Il titolo degli esordienti è andato a Leonardo Fornaroli. Il futuro di Beganovic lo vedrà quasi sicuramente passare in Formula 3, magari sempre con Prema e il supporto di Ferrari, in un ideale passaggio di consegne con Andrea Kimi Antonelli che potrebbe arrivare dalla Formula 4 per disputare almeno una stagione nella serie europea.

Pubblicato da Marco Borgo, 24/10/2022