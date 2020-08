GELAEL FERMO PER SETTIMANE Può definirsi compromesso, se non addirittura conclusa, la stagione 2020 in Formula 2 di Sean Gelael. L'indonesiano in forza al team DAMS è rimasto coinvolto in un incidente nell'ultimo giro della gara lunga della scorsa settimana a Barcellona dove, colpendo un cordolo con violenza, ha rimediato una frattura vertebrale. Il 22enne è stato dimesso già la sera stessa dall'ospedale di Barcellona, ma ha fatto ritorno a Jakarta e confermato di non poter correre nemmeno le successive tappe di Monza e Mugello.

DEBUTTO DI VIPS Sarà quindi l'estone Juri Vips a salire sulla monoposto del team DAMS lasciata libera da Gelael. Per il 20enne entrato a far parte del programma giovani piloti della Red Bull si tratta di un debutto nella massima categoria al di sotto della Formula 1, passaggio che molti si aspettavano già a inizio stagione dopo i trascorsi in Formula 3 lo scorso anno (quarto a fine stagione) e la pole nella gara di Macao, poi vinta da Richard Verschoor. Per il 2020 la Red Bull aveva previsto per lui una stagione in SuperFormula, ma a causa dell'epidemia di Coronavirus la campagna giapponese del giovane pilota europeo ha subito un prematuro arresto e l'unica gara a cui ha preso parte rimane così quella conclusiva della stagione 2019 (foto sopra). Nel frattempo, Vips ha disputato tre gare della Formula Regional.

COMPAGNO DI TICKTUM Juri Vips troverà Dan Ticktum come compagno di box al team DAMS. L'inglese, al via di tutta la stagione con la squadra francese e supportato proprio da Gelael, è un ex pilota Red Bull uscito però dal vivaio dei giovani piloti non certo a causa dei propri risultati (ricordiamo le due vittorie consecutive a Macao, ndr), quanto piuttosto per la sua irruenza e per il suo nervosismo. Caratteristiche emerse nuovamente negli ultimi due round dove l'inglese non ha brillato troppo ma anzi ha messo in evidenza la sua agitazione con dei team radio abbastanza ''caldi''. I più sono pronti a scommettere che aver messo nel box DAMS un pilota con la tuta Red Bull sia una sorta di provocazione da parte dei vertici del team austriaco...