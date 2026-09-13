Coppa Nissena, paura a Caltanissetta: Ferrari abbatte l'impalcatura del traguardo - VIDEO

Un grande spavento in una domenica di festa per la 71ª Coppa Nissena, la storica cronoscalata che ogni anno porta a Caltanissetta appassionati da tutta la Sicilia. Tutto è avvenuto in gara 1, quando una violenta uscita di strada ha fatto temere il peggio. Un episodio che arriva appena una settimana dopo la tragedia di Erice, dove due giovani spettatori avevano perso la vita dopo essere stati colpiti da una vettura impegnata nella cronoscalata.

Ferrari contro l'impalcatura del traguardo

L'incidente ha coinvolto la Ferrari 296 Challenge di Kadija Mourtaji, portacolori della RO Racing Girls. Nel tratto conclusivo del percorso la pilota è uscita di strada andando a colpire l'impalcatura del traguardo e i palchetti riservati alla direzione gara. L'impatto è stato particolarmente violento. Le immagini della diretta ACI Sport hanno ripreso lo schianto e una delle telecamere posizionate proprio all'arrivo ha perso il segnale per alcuni secondi immediatamente dopo l'urto, restituendo la misura della forza della collisione.

Fortunatamente, le conseguenze sono state molto meno gravi di quanto il violento impatto potesse far temere. Mourtaji è rimasta illesa, mentre tre operatori dei servizi di gara hanno riportato soltanto alcune escoriazioni. La competizione è stata interrotta per oltre un'ora prima di poter ripartire regolarmente. Nonostante l'incidente, la pilota maceratese ha chiuso la propria giornata con un risultato sportivo di rilievo, conquistando il primato di gruppo GT con la Ferrari 296 Challenge.

Ancora scossa dall'accaduto, Mourtaji ha poi raccontato la dinamica: ''Purtroppo ho perso il posteriore dopo che sono uscita dall'ultima curva. Ho toccato un pochino il guardrail e ho perso la macchina a quella velocità di quinta piena. Purtroppo non sono riuscita più a riprenderla mi dispiace e chiedo scusa a tutti''. Di seguito, il video dell'incidente tratto dalla diretta dei canali Aci Sport:

Faggioli conquista il 20° titolo italiano

L'edizione 2026 della Coppa Nissena entra comunque nella storia della velocità in salita italiana soprattutto per il nuovo trionfo di Simone Faggioli. Il pilota fiorentino della Best Lap ha conquistato il successo in Gara 1 al volante della Nova Proto NP01, mettendo così in bacheca il 20° titolo italiano della propria carriera. Per Faggioli si tratta inoltre dell'11ª vittoria alla Coppa Nissena, confermando ancora una volta il suo straordinario feeling con la competizione siciliana.

Il campione ha completato il percorso con un nuovo record del tracciato nella configurazione con chicane, fermando il cronometro a 1'59''92 e chiudendo nel migliore dei modi il Campionato Italiano Supersalita, arrivato proprio a Caltanissetta al suo appuntamento conclusivo. Sul podio, insieme al successo, Faggioli ha ricevuto anche il Trofeo Michele Tornatore e il 1° Memorial Livio Alessi, consegnati alla presenza dei rappresentanti dell'Automobile Club Caltanissetta e dell'amministrazione comunale.

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