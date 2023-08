Campionato 2024: confermate 14 tappe

NOVE MESI DI CORSE Lo staff di Bruno Michel che organizza i campionati di Formula 2 e Formula 3 ha ufficializzato ieri le date del calendario 2024 delle due serie cadette che accompagnano la Formula 1 per gran parte del campionato. Confermate le 14 tappe del calendario come doveva essere quest'anno, anche se l'alluvione in Emilia ha portato all'annullamento dell'evento italiano. Due le gare per ciascuna tappa per 28 manche distribuite nell'arco di nove mesi.

RESTA L'AUSTRALIA Sembra aver funzionato l'allargamento del campionato all'Australia per portare la Formula 2 ad avere un'estensione sempre più mondiale. Gran lavoro dunque per i team che dopo i consueti test in Medio Oriente gareggeranno a marzo tra Sakhir e Jeddah. Tappa a Melbourne prima di rientrare in Europa con il primo appuntamento italiano a Imola. La serie cadetta seguirà poi la Formula 1 in tutte le gare europee ad esclusione di Zandvoort che esce a vantaggio del Qatar. Dieci le tappe della Formula 3 che concluderà a Monza.

Calendario Formula 2 2024

2 marzo - Al Sakhir (con F3)

9 marzo - Jeddah

24 marzo - Melbourne (con F3)

19 maggio - Imola (con F3)

26 maggio - Montecarlo (con F3)

23 giugno - Barcellona (con F3)

30 giugno - Spielberg (con F3)

7 luglio - Silverstone (con F3)

21 luglio - Budapest (con F3)

28 luglio - Spa (con F3)

1 settembre - Monza (con F3)

15 settembre - Baku

1 dicembre - Losail

8 dicembre - Yas Marina

Pubblicato da Marco Borgo, 05/08/2023