Calendari 2023: entra Melbourne

F2 FORMAT CONFERMATO Lo staff di Formula Limited capitanato da Bruno Michel ha diramato i calendari ufficiali per la stagione 2023 di Formula 2 e Formula 3. Nulla di invariato per quanto riguarda la categoria superiore con la riconferma dei 14 round in calendario (poi diventati 13 con l'eliminazione di Sochi, in Russia, a causa del conflito con l'Ucraina, ndr). Una stagione così lunga e fitta si era vista solamente quest'anno, con l'eliminazione delle tre gare nel singolo week end per tornare al vecchio format della gara sprint + Feature Race. L'incremento dei week end di gara che ne è derivato aveva portato il calendario a svilupparsi su ben 9 mesi. L'unica novità per il 2023 riguarda l'ingresso di Melbourne (complice l'annullamento della tappa russa che ha lasciato uno slot libero) con entrambe le categorie che visiteranno per la primissima volta l'Australia. Non è la prima volta che la Formula 2 visita circuiti lontani, accompagnandosi sempre alla Formula 1. E' il caso, negli anni passati, di piste quali Sepang e Singapore.

MONACO ACCOGLIE LA F3 La categoria inferiore, invece, si svilupperà su dieci tappe con l'ingresso sia di Melbourne che di Montecarlo. Quando ancora si chiamava GP3 la serie propedeutica aveva gareggiato a Montecarlo al seguito di Formula 2 e Formula 1, ma gli incidenti che ne erano derivati con 30 monoposto in griglia (famoso il volo di Conor Daly alla chicane del porto, ndr) avevano portato gli organizzatori a relegare il round sull'angusto circuito cittadino alle due categorie superiori dove gareggiano piloti con più esperienza. Tuttavia si era inserita l'Eurocup di Formula Renault 2.0, diventata poi Formula Regional. Rimane ora da capire se quest'ultima dovrà rinunciare alla tappa monegasca.

Calendari 2023 Formula 2 e Formula 3

5 marzo: Sakhir (+F3)

19 marzo: Jeddah

2 aprile: Melbourne (+F3)

30 aprile: Baku

21 maggio: Imola (+F3)

28 maggio: Monte Carlo (+F3)

4 giugno: Barcelona (+F3)

2 luglio: Spielberg (+F3)

9 luglio: Silverstone (+F3)

23 luglio: Budapest (+F3)

30 luglio: Spa (+F3)

27 agosto: Zandvoort

3 settembre: Monza (+F3)

26 novembre: Yas Marina

Pubblicato da Marco Borgo, 02/11/2022