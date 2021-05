CALDWELL A SEGNO Nella seconda manche della Formula 3 sul circuito di Barcellona dove questa mattina si è avuto l'avvio stagionale, la corsa è stata più accesa, e a cogliere il successo è stato Olli Caldwell. Il pilota della Prema partiva in settima posizione e ha saputo beneficiare dei guai dei piloti che lo precedevano per risalire posizioni.

FITTIPALDI LEADER Allo spegnimento dei semafori Enzo Fittipaldi ha conservato la prima posizione ereditata dall'inversione dei primi dodici della gara di questa mattina. Subito in scena la safety car per un contatto multiplo tra Logan Sargeant, Clement Novalak e Alexander Smolyar. Novalak è stato l'unico a uscirne indenne e a proseguire fino al quarto posto finale.

CONTATTO FITTIPALDI-SCHUMACHER Il giovane sudamericano ha mantenuto la testa della corsa fino a quando l'ultimo tentativo di attacco da parte di David Schumacher non è andato a buon fine colpendo il leader della corsa. Al comando è dunque passato Matteo Nannini, seguito da Dennis Hauger. Dopo poche tornate, però, anche i due nuovi piloti al comando sono entrati in contatto tra loro, spalancando così le porte a Caldwell che completa la sua rimonta andando al comando seguito da Victor Martins, finora non così incisivo come ci si aspettava. Completa il podio Frederik Vesti, altro atteso protagonista. Decima posizione e primo punto per Juan Manuel Correa, che sembra aver ritrovato subito il passo una volta salito in vettura dopo quasi due anni lontano dalle corse.

Barcellona, Gara 2 (top ten)