BRILLANTE O'WARD La stagione dell'Indycar series si apre con la prima prova di qualifica sul circuito del Barber Motorsport Park da dove questa scena andrà in scena il primo GP del calendario. Sui saliscendi dell'Alabama, Pato O'Ward ha offerto una prova magistrale dominando tutte le eliminatorie fino allo step finale in cui ha segnato la seconda pole position in carriera. Il pilota del team Schmidt/Peterson che corre con i colori McLaren ha piegato Alexander Rossi che con la vettura del team Andretti gli scatterà affianco al via della gara dalla seconda piazzola.

BENE PALOU Si è aperta in maniera incisiva la stagione del ''novellino'' di casa Ganassi. Alex Palou, dopo aver comandato le libere, ha segnato il miglior tempo nel Q1 del suo gruppo risultando poi il pilota meglio piazzato del suo team, perfino meglio del campione in carica Scott Dixon che partirà alle sue spalle. Tra i due si è inserito Will Power mentre in terza fila con Dixon partirà Marcus Ericsson.

BUON DEBUTTO DI GROSJEAN Molto positivo finora il feeling con l'Indycar per Romain Grosjean. Il francese ha trovato velocità fin da subito, cadendo però in Q2 per un soffio. Settima posizione per il pilota del team Coyne che vedrà al suo fianco Josef Newgarden. Nella seconda eliminatoria si sono fermati anche Conor Daly, Colton Herta, Jack Harvey e Scott McLaughlin. Nelle prime eliminatorie errore grossolano di James Hinchcliffe, finito a muro, mentre si è fermato anche Felix Rosenvist, ora compagno di O'Ward in McLaren, insabbiatosi. Subito fuori anche il duo Rahal/Letterman/Lanigan composto da Takuma Sato e Graham Rahal. La prima corsa stagionale scatterà questa sera alle ore 21.30 italiane. Diretta su DAZN.

Barber, Qualifica

Fast Six

1. Pato O'Ward - Schmidt/McLaren - 1'05.848

2. Alexander Rossi - Andretti Autosport - 1'05.918

3. Alex Palou - Team Ganassi - 1'06.054

4. Will Power - Team Penske - 1'06.119

5. Scott Dixon - Team Ganassi - 1'06.398

6. Marcus Ericsson - Team Ganassi - 1'06.410

Q2

7. Romain Grosjean - Dale Coyne Racing - 1'05.764

8. Josef Newgarden - Team Penske - 1'05.790

9. Colton Herta - Andretti Autosport - 1'05.796

10. Conor Daly - Team Carpenter - 1'05.912

11. Jack Harvey - Team Shank - 1'05.963

12. Scott McLaughlin - Team Penske - 1'06.723

Q1

13. Ed Jones - Dale Coyne Racing - 1'06.559

14. Rinus Veekay - Team Carpenter - 1'06.851

15. Simon Pagenaud - Team Penske - 1'06.648

16. Sebastien Bourdais - Team Foyt - 1'06.504

17. Ryan Hunter-Reay - Andretti Autosport - 1'06.851

18. Graham Rahal - Rahal/Lettermann - 1'06.869

19. Takuma Sato - Rahal/Lettermann - 1'07.103

20. Max Chilton - Team Carlin - 1'07.002

21. Jimmie Johnson - Team Ganassi - 1'07.709

22. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 1'07.025

23. Dalton Kellett - Team Foyt - 1'07.810

24. James Hinchcliffe - Andretti Autosport - senza tempo