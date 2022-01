Arthur Leclerc resta con Prema

Per il monegasco seconda stagione in Formula 3 con il team vicentino

LECLERC RESTA IN PREMA Continua ache per la stagione 2022 la collaborazione tra Arthur Leclerc ed il team Prema. Il fratello minore del pilota di Formula 1 Charles, tornerà al via della serie propedeutica dove ha esordito la passata stagione. Arrivato da vice-campione della Formula Regional, Leclerc junior sembrava inizialmente in difficoltà ma a Le castellet si è sbloccato centrando il primo dei due successi messi a segno l'anno passato.

arthur leclerc

DUO FERRARI L'obiettivo per il monegasco sarà ovviamente il titolo, seguendo così il compagno di box Dennis Hauger che ha lasciato la serie da numero 1 ed è atteso in Formula 2 sempre per la compagine vicentina. Leclerc, pilota del vivaio Ferrari, avrà come compagno di box una new entry dell'Academy di Maranello: Oliver Bearman. Il campione uscente della Formula 4 italiana e tedesca è stato annunciato nei giorni scorsi. Per il terzo sedile del team veneto si attende di capire chi tra Jak Crawford e Paul Aron la spunterà. Stranamente, nei test invernali dello scorso novembre a Valencia proprio Leclerc è sceso in pista solamente nella prima giornata, ma le riserve sul futuro del 21enne sono durate poco.

Pubblicato da Marco Borgo, 11/01/2022