Lo junior Ferrari, Oliver Bearman, al via con Prema

PRIMI ARRIVI Seppur con una certa lentezza rispetto alla categoria maggiore, anche la Formula 3 sta vedendo i primi annunci dei piloti che saranno al via della stagione 2022. Per il momento i piloti ufficialmente accasati sono solamente due ed è di queste ore l'approdo di Oliver Bearman al team Prema. La compagine vicentina, vincitrice quest'anno con Dennis Hauger, ha scelto l'inglese Oliver Bearman. Curriculum solido per l'inglese che nella stagione appena conclusa si è imposto sia nella Formula 4 italiana che in quella tedesca con Van Amersfoort. Il successo in entrambi i campionati gli è valso l'interesse della Ferrari che lo ha da poco inserito nella sua academy.

saucy mugello

SAUCY PROSEGUE CON ART E' dello scorso mese di novembre invece l'annuncio che anche Gregoire Saucy prenderà parte alla categoria cadetta nel 2022. Già all'indomani dei primi test collettivi invernali è arrivata l'ufficialità della continuazione del rapporto tra lo svizzero ed il team ART che insieme hanno letteralmente dominato la stagione appena conclusa della Formula Regional European by Alpine. Primo in assoluto ad assicurarsi un sedile in Formula 3, Saucy ha impresso quest'anno per aver lasciato solamente le briciole agli avversari. Per il transalpino che ha in questi giorni compiuto ventidue anni non sembra però esservi al momento l'interesse di un team di Formula 1 ad inserirlo nella proprio rosa di piloti junior.

Pubblicato da Marco Borgo, 28/12/2021