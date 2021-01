BOOM DI ISCRITTI Specialisti delle gare endurance, stelle di Indycar e Nascar, ed ex piloti di Formula 1. Questo è il mix che vedremo in pista nell'edizione 2021 della 24 ore di Daytona, grande classica dell'endurance nord-americano che dà il via alla stagione dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship. Dopo un anno di lieve flessione, si torna a registrare il pienone di iscritti in Florida.

DAYTONA PROTOTYPE La classe che accoglie le vetture che battaglieranno per la vittoria assoluta conterà al via sette equipaggi ma rispetto agli anni scorsi vi sono delle interessanti novità. Il team Wayne Taylor, uno che con la Dallara Cadillac a Daytona qualcosa ha vinto, ha lasciato la performante vettura italiana (che stranamente nessuno ha rilevato) per subentrare assieme al team Shank nel nuovo corso dell'Acura che ha abbandonato il team Penske. Ad entrare invece con la Cadillac è il top team di Chip Ganassi (con il telaio lasciato fermo dal team Juncos dopo una sola stagione, ndr) che apre le porte a Kevin Magnussen, nemmeno due mesi fa in Formula 1 con ''l'altra'' Dallara. Sempre presente, anche se con una sola vettura il team JDC-Miller mentre prosegue con una sola vettura che il progetto Mazda ora curato dalla Multimatic dopo l'uscita del Joest Racing. Sempre due le vetture per l'Action Express che ha agguantato la pole position nell'inedita gara di qualifica introdotta quest'anno con Felipe Nasr e Pipo Derani.

LMP2 Rinvigorita quest'anno la classe per team privati che ha visto diversi innesti dall'Europa. Dieci le vetture al via: da tenere d'occhio il canto del cigno della Dallara del Cetilar Racing che a Daytona ha riscoperto prestazioni da podio. Dall'Europa arrivano anche Team Nederland e High Class (con Robert Kubica) mentre il team DragonSpeed ha messo la parola 'fine' all'impegno in Indycar e ha preparato due vetture per Daytona oltre a quella che correrà nel WEC. Di nuova introduzione è la classe LMP3 che si affaccia alla gara endurance per la prima volta con sette auto.

GT LE MANS Con il disimpegno della Porsche alla fine della scorsa stagione, e BMW e Ferrari che hanno optato per un programma parziale nelle gare più importanti, a disputare tutta la stagione rimarranno solamente le due Corvette. La classe per vetture GTE si avvia al capolinea con gli organizzatori che hanno scelto coraggiosamente di eliminarla nel 2022 in luogo di una nuova categoria per soli team e piloti GT3 ufficiali. Il team Risi proverà a imporsi con i piloti WEC mandati da Maranello, mentre la BMW ha travasato i suoi piloti factory per la sola Daytona. Sale in classe GT Le Mans Cooper MacNeil spinto dallo sponsor Weathertech, solitamente al via su una Ferrari di Scuderia Corsa nella classe inferiore. In casa Corvette la lunga militanza di Oliver Gavin ha visto l'innesto di Alexander Sims.

GT DAYTONA Nutritissima la classe per vetture GT3 dove la battaglia sarà apertissima e, visto il risultato delle scorse annate, la prima vettura da tenere d'occhio sarà proprio la Lamborghini. La Lexus ha confermato due vetture tramite il team Vasser/Sullivan. Una sola Acura, affidata al team Magnus mentre le Mercedes AMG saranno due. Una Ferrari ciascuno per AF Corse e Scuderia Corsa mentre le Porsche 911 saranno quattro (Pfaff, TGM, Wright e EBM). Inossidabile la BMW M6 del team Turner mentre le Huracan saranno tre, due per Grasser ed una per l'americano Paul Miller Racing. Due le Aston Martin con la novità TF Sport dal WEC.

ITALIANI AL VIA Ancora una volta la nostra nazione sarà ben rappresentata al di là dei marchi già citati in gara. Se nella classe assoluta non ci sarà nessun pilota tricolore, in LMP2 troviamo ben quattro piloti italiani nello stesso equipaggio: al team Cetilar l'equipaggio WEC composto da Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi si affianca Antonio Fuoco. In GT Le Mans la Ferrari di Risi avrà Alessandro Pierguidi e Davide Rigon. in GT Daytona Andrea Caldarelli ritrova ancora una volta il team Miller mentre Mirko Bortolotti, ritornato in Lamborghini, si ripresenta al via con Grasser per cercare il terzo successo assieme a Marco Mapelli. Matteo Cressoni guiderà per AF Corse. Raffaele Marciello da pilota Mercedes è stato inviato al team SunEnergy1.

DIRETTA TV Sarà possibile seguire la gara tramite il live-streaming integrale e gratuito diffuso attraverso il canale ufficiale del campionato dal sito imsa.tv. La gara scatterà sabato sera alle ore 21.30 italiane.

Entry list 24 ore di Daytona 2021

DPi

#1 - Van der Zande/Magnussen/Dixon - Dallara/Cadillac Team Ganassi

#5 - Vautier/Duval/Bourdais - Dallara/Cadillac Team JDC Miller

#10 - Taylor/Albuquerque/Rossi/Castroneves - Oreca/Acura Team Wayne Taylor

#31 - Nasr/Conway/Derani/Elliott - Dallara/Cadillac Team Action Express

#48 - Johnson/Kobayashi/Pagenaud/Rockenfeller - Dallara/Cadillac Team Action Express

#55 - Jarvis/Tincknell/Bomarito - Riley/Mazda Team Multimatic

#60 - Cameron/Pla/Montoya/Allmendinger - Oreca/Acura Team Michael Shank

LMP2

#8 - Farano/Aubry/Buret/Vaxiviere - Oreca/Gibson Team Tower

#11 - Thomas/Nunez/Merrill/Bell - Oreca/Gibson Team WIN Autosport

#18 - Merrimann/Tilley/Dalziel/Chatin - Oreca/Gibson Team ERA Motorsport

#20 - Andersen/Habsburg/Fjordbach/Kubica - Oreca/Gibson Team High Class

#29 - Van Eerd/Van der Garde/Uitert/Milesi - Oreca/Gibson Team Nederland

#47 - Lacorte/Fuoco/Sernagiotto/Belicchi - Dallara/Gibson Team Cetilar

#51 - Ware/Yoluc/Dillon/Jaminet - Ligier/Gibson Team Eurasia

#52 - Keating/Jensen/Huffaker/Lapierre - Oreca/Gibson Team PR1/Mathiasen

#81 - Hodes/Grist/Veekay/Hanley - Oreca/Gibson Team DragonSpeed

#82 - Lux/DeFrancesco/Schiller/Mies - Oreca/Gibson Team DragonSpeed

LMP3

#6 - Kranz/Hoerr/Koch - Duqueine/Nissan Team Muehlner

#7 - Kvamme/Norman/Chaves/Finelli - Duqueine/Nissan Team Forty7

#33 - Wilsey/Barbosa/Boyd/Clairay - Ligier/Nissan Team Creech

#38 - Lindh/Cassels/Llarena/Ori - Ligier/Nissan Team Performance Tech

#54 - Bennett/Kurtz/Braun/McMurry - Ligier/Nissan Team Core

#74 - Robinson/Pigot/Andrews/Askew - Ligier/Nissan Team Riley

#91 - Cox/Murry/McCusker/Bleekemolen - Ligier/Nissan Team Riley

GT Le Mans

#3 - Garcia/Taylor/Catsburg - Corvette C8R Team Pratt&Miller

#4 - Milner/Tandy/Sims - Corvette C8R Team Pratt&Miller

#24 - Edwards/Krohn/Farfus/Wittmann - BMW M8 Team Rahal/Lettermann

#25 - De Philippi/Eng/Glock/Spengler - BMW M8 Team Rahal/Lettermann

#62 - Calado/Pierguidi/Gounon/Rigon - Ferrari 488 Team Risi

#79 - MacNeil/Estre/Lietz/Bruni - Porsche 911 RSR Team Weathertech

GT Daytona

#1 - Sellers/Snow/Lewis/Caldarelli - Lamborghini Huracan Team Paul Miller

#9 - Robichon/Vanthoor/Kern/Campbell - Porsche 911 GT3-R Team Pfaff

#12 - Megennis/Veach/Bell/Montecalvo - Lexus RCF Team Vasser/Sullivan

#14 - Telitz/Gavin/Kirkwood/Hawksworth - Lexus RCF Team Vasser/Sullivan

#16 - Hardwick/Long/Heylen/Bachler - Porsche 911 GT3-R Team Wright

#19 - Goikhberg/Perera/Costa/Zimmermann - Lamborghini Huracan Team Grasser

#21 - Mann/Nielsen/Serra/Cressoni - Ferrari 488 Team AF Corse

#23 - James/De Angelis/Turner/Gunn - Aston Martin Vantage Team HRT

#28 - Morad/De Quesada/Johnson/Buhk - Mercedes AMG Team Alegra

#42 - Metni/Davis/Hildebrand/Yount - Audi R8 Team NTE Sport

#44 - Potter/Lally/Pumpelly/Farnbacher - Acura NSX Team Magnus

#57 - Ward/Ellis/Dontje/Engel - Mercedes AMG Team Winward

#63 - Jones/Curtis/Briscoe/Gomes - Ferrari 488 Team Scuderia Corsa

#64 - Giovanis/Trinkler/Plumb/Plumb - Porsche 911 GT3-R Team TGM

#75 - Habul/Marciello/Grenier/Stolz - Mercedes AMG Team SunEnergy1

#88 - Ferriol/Bamber/Legge/Nielsen - Porsche 911 GT3-R Team EBM

#96 - Auberlen/Foley/Read - BMW M6 Team Turner

#97 - Root/Eastwood/Keating/Westbrook - Aston Martin Vantage Team TF Sport

#111 - Ineichen/Bortolotti/Schothorst/Mapelli - Lamborghini Huracan Team Grasser