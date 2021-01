CADILLAC IN POLE A chiusura dei tradizionali 'Roar before the Rolex 24', test collettivi che precedono la classica 24 ore e che quest'anno sono stati spostati a ridosso della gara per avvantaggiare piloti e squadre in un periodo di restrizioni nei viaggi, si è disputata la gara di qualifica per definire la griglia di partenza della corsa che sabato prossimo darà il via alla stagione 2021 della serie endurance-nord-americana. Sulla pista della Florida si è disputata per la prima volta una gara anziché una sessione di qualifica ufficiale, e a spuntarla è stata nuovamente una Dallara-Cadillac.

MAGNUSSEN LEADER SUL BAGNATO Ci aveva provato Kevin Magnussen ad onorare il suo debutto nelle ruote coperte passando al comando nei primi giri sulla Mazda che partiva davanti a tutti. Un'errore di strategia al team Ganassi, new entry nel campionato dopo i trascorsi con la Ford GT, è costato caro all'ex Haas F1 che è scivolato indietro mentre tutti si fermavano a montare le gomme da asciutto. La corsa, infatti, è partita in condizioni di psta bagnata e molti sono stati i testacoda ancor prima che la gara cominciasse. Ad emergere sono stati dunque Felipe Nasr e Pipo Derani con la vettura dell'Action Express che hanno comandato da metà gara in poi. E pensare che questi avevano dovuto rinunciare alla pole position a tutto vantaggio della Mazda per un'infrazione tecnica. Hanno concluso ai margini della top-five i team Taylor e Shank, passati alle Acura ex Team Penske.

CETILAR COMBATTIVA IN LMP2 Non si era ai vista così in forma la Dallara LMP2 del Cetilar Racing che, come da pronostici, a Daytona ha sfoderato delle prestazioni mai viste prima. Solo un guasto tecnico ha costretto sul finale la vettura che aveva comandato nelle ultime tornate a cedere posizioni. A vincere è stata proprio la vettura che Bean Keating aveva spedito in testacoda pochi istanti prima del via. Mikkel Jensen ha effettuato il sorpasso decisivo su Antonio Fuoco dopo che Roberto Lacorte aveva qualificato la vettura italiana in terza posizione, tallonando poi il battistrada dopo la giravolta di Keating. Non ha brillato la neo-ammessa classe LMP3 con passi gara che hanno rasentato quelli delle GT3. A comandare la piccola classe per prototipi leggeri saranno le due Duqueine (di derivazione Norma, ndr) di Muehlner e Core.

CORVETTE E BMW LEADER IN GT Doppietta Corvette nella classe GT Le Mans con Nick Tandy e la new entry Alexander Sims a precedere Jordan Taylor e Nick Catsburg. Alle loro spalle la Porsche di CooperMacNeil e Kevin Estre e la Ferrari 488 di James Calado e Alessandro Pierguidi. BMW Leader della classe GT Daytona con il team Turner che ha agguantato la pole con Bill Auberlen e Robby Foley. Una sosta anticipata è stata la chiave del successo della vettura tedesca sula Porsche del team Pfaff e sulla Lamborghini del Grasser racing.

