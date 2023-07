3h Nurburgring: Marciello guida la doppietta Mercedes

MERCEDES LANCIATISSIMA La penultima tappa del GT World Challenge Europe, Endurance Cup, è andata in scena ieri pomeriggio sul circuito del Nurburgring. La gara di tre ore ha visto un facile dominio Mercedes: a comandare qualifiche e gara sono stati Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy e Jules Gounon. I tre sommano la vittoria in Germania a quella notturna di Le Castellet proiettandosi saldamente al comando della classifica di campionato. Il marchio tedesco ha festeggiato la doppietta con l'AMG del team GetSpeed che si è dovuta accontentare del secondo posto nel finale quando Gounon l'ha tenuta a debita distanza.

8 TEDESCHI SU 8 Non ha arriso particolarmente ai colori italiani la manche sullo storico circuito dell'Eifel. Nelle prime otto posizioni si sono piazzate vetture tedesche mentre al nono posto troviamo la prima Lamborghini guidata da Sandy Mitchell, Marco Mapelli e Franck Perera. Decimi gli italiani del team Dinamic con la Porsche 911. Bene invece l'Audi che ha piazzato due vetture subito dietro ai primi centrando così il podio con il team Tresor. Dopo aver perso l'M4 di Valentino Rossi, il team WRT ha piazzato l'altra BMW in settima posizione. Solo quattordicesima la prima Ferrari in una gara condizonata da molte toccate e decisiva per le posizioni finali di campionato.

3h Nurburgring, Gara (top ten)

1. Marciello/Boguslavskiy/Gounon - Mercedes AMG Team Akkodis – 92 giri

2. Engel/Stolz/Schiller - Mercedes AMG Team GetSpeed – 1.990

3. Feller/Drudi/Marschall - Audi R8 Team Tresor – 17.748

4. Mies/Niederhauser/Gachet - Audi R8 Team Sainteloc – 29.483

5. Preining/Heinrich/Olsen - Porsche 911 Team Rutronik – 35.562

6. Born/Schumacher/Zug - Mercedes AMG Team Winward – 1’03.310

7. Vanthoor/van der Linde/Weerts - BMW M4 Team WRT – 1’03.923

8. Haase/Pauwels/Vervisch - Audi R8 Team Comtoyou – 1’04.880

9. Mitchell/Mapelli/Perera - Lamborghini Huracan Team K-PAX – 1’05.581

10. Guven/Muller/Engelhart - Porsche 911 Team Dinamic – 1’09.120

Pubblicato da Marco Borgo, 31/07/2023