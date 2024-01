24 ore di Daytona: bandiera a scacchi con un giro di anticipo

CONFUSIONE C'è stato qualche momento di smarrimento nelle concitate fasi finali della 24 ore di Daytona. La gara che ha aperto la stagione 2024 dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship stava vedendo la rincorsa della Cadillac dell'Action Express sulla Porsche di Penske in quel momento al comando quando a oltre due minuti dalla fine dalla torretta dei commissari è apparsa la bandiera bianca che segnala l'inizio dell'ultimo giro di gara.

GARA ACCORCIATA Al passaggio successivo è stata esposta dunque esposta la bandiera a scacchi ma sugli schermi era visibile che il countdown non era ancora arrivato a zero. La vettura vincitrice, si legge dalla classifica dei cronometristi, ha concluso la gara in 23 ore e 58 minuti e 24 secondi. Considerato che il miglior tempo realizzato in gara da quella vettura era di 1'35'', mancava almeno un giro all'appello.

RISULTATO CONVALIDATO Il regolamento sportivo prevede che la gara sia dichiarata conclusa quando la bandiera a scacchi viene esposta (e quindi vista dai piloti). In una nota della direzione di gara, i commissari hanno ammesso l'errore procedurale ma convalidato il risultato in base a quanto specificato dal regolamento. Esso infatti prevede questo escamotage per quei frangenti in cui le vetture transitano sul traguardo nell'imminenza dello scadere del tempo ed è così arduo prevedere se passeranno pochi secondi prima o dopo e stabilire l'esatto ultimo giro di gara.

Pubblicato da Marco Borgo, 30/01/2024