Autore:

Giulia Fermani

EFFETTO BOOM Non siete riusciti ad aggiudicarvi un biglietto per Tomorrowland? No problem: quest’anno, per la prima volta in Italia, l’Autodromo di Monza ospiterà uno spin-off del il festival di musica elettronica in scena in Belgio proprio in questi giorni. UNITE with Tomorrowland andrà in scena domani, 28 luglio, e ospiterà Tre Headliners in collegamento dal Belgio e dieci performer live sul palco del Monza Eni Circuit.

INFORMAZIONI, INGRESSO, BIGLIETTI Insieme all’Italia, sabato 28 luglio anche Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan si collegheranno attraverso un livestream al Mainstage di Tomorrowland a Boom in Belgio dove si esibiranno DJs Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike e Afrojack. Ma non basta, anche gli effetti speciali saranno sincronizzati con Boom e suoneranno live Martin Solveig, Claptone, Klingande, Malaa, Albertino, Yves V, Mike Dem, Selton, SDJM, Elements Of Life e Billboard Italia Showcase feat. Stefano Fisico. Avviso ai minorenni: occhio, sotto i 18 anni non si entra. Per saperne di più, visitate il sito internet dell'evento e tenete d'occhio i biglietti dato che al momento l'evento risulta Sold Out.

Dove: Parco di Monza

Data: 28 luglio 2018

Orario di Apertura: 11:00 - 02:00