PER RIDERE Le targhe sono una sequenza di caratteri alfanumerici che hanno il compito di associare immediatamente il veicolo al proprietario. Spesso, queste sequenze, possono però prodursi in doppi sensi o giochi di parole che, se capaci di far sorridere qualcuno, possono far storcere il naso a molti altri. E in Gran Bretagna, ultimamente, non hanno troppo senso dell'umorismo...

HUMOR SU 4 RUOTE Noti in tutto il mondo per il loro humor particolare, stavolta gli inglesi hanno deciso di sforbiciare e non poco. Ad essere colpite dalla censura sono state le targhe JE55 US, OS55 AMA, PU15 SSY e molte altre, ma anche tantissime comuni, come BU62 GER. E da noi?