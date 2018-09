Autore:

Giulia Fermani

LE ROLLS SI COMPRANO IN BOTCOIN "Perché permette di acquistare più velocemente e più facilmente." Questa è stata la, semplicissima, risposta del proprietario del concessionario di auto di lusso di Houston che ha annunciato ai suoi clienti la possibilità di acquistare i nuovi modelli Rolls-Royce con i Bitcoin invece che con la valuta corrente.

QUANTO VALGONO I BITCOIN Certo, quello di Houston non è il primo concessionario ad accettare Bitcoin: già all'inizio di quest'anno, un concessionario della California ha iniziato ad accettare Bitcoin per gli acquisti di Bugatti Chiron e Pagani Huayra. La prima che venderà lì, però, sarà in assoluto la prima Rolls ceduta in cambio della criptovaluta. Siete confusi? Vi basti sapere che, stando ai tassi di cambio attuali, per un modello da 350.000 dollari c’è bisogno di cedere 55 Bitcoin.