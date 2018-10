Autore:

NOMEN OMEN Chiamatela come meglio credete: pace fiscale, condono, sanatoria, rottamazione e chi più ne ha più ne metta. A conti fatti, la pace fiscale tanto cara alla Lega di Salvini che in queste giornate è al centro del dibattito politico potrebbe avere un peso importante anche per quanto riguarda sanzioni amministrative a carico degli automobilisti. Ad essere interessate dallo stralcio delle cartelle di Equitalia dovrebbero essere tutte le multe ed i bolli non pagati dal 2000 al 2010 fino ad un importo massimo di 1000 euro.

QUELLO CHE SAPPIAMO Tutto è ancora in via di definizione, dal momento che nelle ultime ore il M5S ha alzato gli scudi contro un provvedimento che non verrebbe capito dal suo elettorato, ma che invece è stato uno dei cavalli di battaglia nell'ultima tornata elettorale per la Lega. Nello specifico, chi ha dei contenziosi aperti con l'erario e ha ricevuto la cartella esattoriale di Equitalia o dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per un importo pari o inferiore ai 1000 euro per multe non pagate o bollo auto evaso, non dovrebbe preoccuparsi di nulla: si dovrebbe procedere allo stralcio automatico, andando a strappare le cartelle esattoriali da parte degli organi competenti. Ovvio che le prime rate già versate non verrebbero risarcite. Il tutto resta però ancora ammantato da un velo di incertezza, dal momento che la situazione tra gli alleati di governo resta particolarmente tesa sotto questo fronte.