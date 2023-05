In Texas nascerà l'impianto di e-fuel più grande al mondo

HIF Global società sostenuta da Porsche e specializzata nella produzione di carburanti sintetici ha annunciato di aver ricevuto il via libera per l’inizio della costruzione (in Texas) del più grande impianto di e-fuel al mondo. Stando a quanto comunicato i lavori dovrebbero partire nel 2024. L'azienda, che possiede anche l’impianto sperimentale di Haru Oni in Cile, ha dimostrato tramite l’utilizzo degli e-fuel nelle competizioni monomarca e nei Porsche Experience Center di essere finalmente pronta a produrre carburante sintetico su larga scala. ''In Texas, stiamo portando la produzione di e-fuel su scala globale e ora ci è consentito costruire il più grande impianto di e-fuel al mondo per produrre circa 200 milioni di galloni all'anno di carburante sintetico per veicoli e navi'', ha affermato Meg Gentle, CEO di HIF Global.

Porsche sostiene HIF Global

IMPIANTO ENERGIVORO Secondo le stime di Hydrogen Insight (sito web indipendente specializzato in tematiche ''green''), il sito produttivo texano di HIF Global per funzionare a pieno regime necessiterà di qualcosa come 300 mila tonnellate di idrogeno verde e due milioni di tonnellate di anidride carbonica. Quantità ingenti che dovranno essere prodotte/riciclate tramite processi ecosostenibili, con impatto ambientale praticamente nullo (qui il nostro approfondimento). Non a caso il Texas e il suo clima soleggiato ben si prestano allo sfruttamento intensivo dell’energia solare. Tuttavia, secondo gli esperti il solo fotovoltaico non sarà in grado di rispondere in toto alle richieste energivore del nuovo maxi-impianto.

VEDI ANCHE

e-fuel: una valida alternativa al full-electric?

QUESTIONE PREZZI Inoltre, come dimostrato dal rapporto del Potsdam Institute for Climate Impact Research gli e-fuel prodotti a Haru Oni in Cile sono ben più costosi di Diesel e benzina. Il loro prezzo (tra i 20-50 euro/litro) è infatti decisamente più alto rispetto alle cifre all'ingrosso praticate per i carburanti fossili tradizionali. Tuttavia, va riconosciuto che una volta entrate in gioco le economie di scala il prezzo finale alla pompa potrebbe anche ridursi notevolmente. Al momento, oltre allo stabilimento texano, HIF Global punta a chiudere il contratto per la costruzione di un impianto in Australia (Tasmania), da rendere operativo entro il 2027.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/05/2023