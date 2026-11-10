Lotus Type 135, la nuova Esprit avrà un V8 ibrido di Horse Powertrain

L'erede della Lotus Esprit che arriverà nel 2028, nota a oggi come Type 135 adotterà un motore V8 ibrido realizzato da Horse Powertrain. Si tratta di un powertrain composto da un motore benzina V8 di 4 litri abbinato a un sistema ibrido e a un cambio automatico a 8 rapporti.

Il motore della nuova Lotus Esprit

Il W40, così si chiama, è un motore V8 biturbo disposto con le turbine posizionate tra le due bancate di cilindri. Tale configurazione è in genere più compatta, il che è particolarmente vantaggioso per un'auto a motore centrale come la Esprit. Al riguardo, Horse afferma che il W40 è tra i motori con la maggiore densità di potenza sul mercato, eguagliando i dati di potenza dichiarati con un peso di 200 kg.

Lotus Esprit, V8 ibrido Horse

Nuova Esprit dovrebbe offrire una potenza complessiva ben superiore a 680 CV. Lotus aveva precedentemente affermato che avrebbe raggiunto oltre 1.000 CV e l'amministratore delegato Feng Qingfeng aveva indicato la Ferrari 849 Testarossa da oltre 1.000 CV come la sua principale rivale.

Il cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti di Horse, che sarà presente anche sulla Esprit, integra un motore elettrico ed è in grado di supportare coppie motrici fino a circa 1.050 Nm.

Insomma, numeri molto interessanti che ovviamente dovranno essere confermati quando la casa inglese andrà a presentare la sua nuova sportiva.

Un V6 per le versioni ''base''

Le versioni base dell'Esprit offriranno invece un propulsore ibrido V6, sempre sviluppato da Horse. I dati tecnici non sono ancora chiari ma si parla di un motore biturbo che da solo sarà in grado di sviluppare oltre 540 CV e grazie all'aiutino elettrico pare che si potrà raggiungere quota 700 CV.

Fonte: Autocar

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