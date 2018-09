Autore:

Emanuele Colombo

MADE IN AUSTRALIA Una replica funzionante di un'auto di Formula 1 con motore Ferrari V12 è un'auto che non ti aspetti. Men che meno ti aspetti che possa venire realizzata in Australia e che a farla non sia Gordon Murray ma un esperto di marketing, noto per aver realizzato in precedenza la replica di una Batmobile... Eppure i primi collaudi dovrebbero iniziare a dicembre.

IL DINAMICO DUO Dietro al progetto Zacaria, così si chiama la F1 stradale, non c'è un team di ingegneri né una squadra corse, bensì l'esperto di cui sopra – Zac Mihajlovic – assistito nell'impresa dall'artigiano Scotty Cox: specializzato nella customizzazione di motociclette. Perché puntare su una Formula 1? Le auto personalizzate si deprezzano, mentre i pezzi unici mantengono alto il valore tra i collezionisti, spiega Zac, che guarda con sufficienza alle varie BAC Mono e Ariel Atom: “Sono a 4 cilindri e sembrano delle concept car”, dice.

MOTORE FERRARI Il motore pare sia stata la cosa più difficile da trovare e alla fine si è optato per il V12 da 6,3 litri ricavato da una Ferrari F12 Berlinetta del 2014, incidentata nel Regno Unito. La trasmissione originale è stata rimpiazzata da una Albins a 6 marce, con schema transaxle, come quelle usate nelle gare australiane categria Supercars. Con circa 740 CV erogati dal V12, la Zacaria dovrebbe avere un rapporto peso-potenza di circa 1:1, dice Zac.

C'È UN PO' DI BATMOBILE IN QUESTA F1 Per affrontare le strade di tutti i giorni, la F1 stradale ha un impianto idraulico di sollevamento – mutuato dalla precedente Batmobile – e un sistema di sgancio rapido che permette di staccare il musetto in una dozzina di secondi in caso di bisogno. Tutta la carrozzeria è in alluminio lucidato, ma a richiesta può essere realizzata anche in carbonio.

QUANTO COSTA A un occhio allenato, guardando le foto, non può sfuggire una costruzione molto lontana da quella delle vere F1. Dalla scocca all'aerodinamica, la distanza è abissale. Zac dice di aver prestato molta attenzione alla facilità di manutenzione, giacché chiunque finisca per comprare la sua replica andrebbe da lui per le riparazioni. Il prezzo stimato è di circa un milione di dollari australiani (618 mila euro), ma al di là della meravigliosa scultura artigianale il rischio che alla fine la F1 stradale si riveli un pasticcio da guidare sembra elevato.