Autore:

La Redazione

GLI INDIZI PORTANO A... Casco bianco (griffato Simpson) e tuta in tinta. Braccia rigorosamente conserte e, dietro la visiera, il mistero: confondersi è impossibile. The Stig, celebre pilota del programma televisivo Top Gear, in onda sulla BBC e in Italia su Spike TV (canale 49 del digitale terrestre), è stato avvistato oggi a Milano in diverse zone della città e pure in (dolce) compagnia di una Lamborghini Aventador S. Ma la domanda è: che cosa ci faceva lì?

E' LUI O NON E' LUI? The Stig si è infilato nella Aventador nei pressi del Castello Sforzesco, ma le sue apparizioni si sono ripetute nel corso della mattinata, sempre nel pieno centro meneghino. Paparazzato anche nei pressi del Duomo, intento a contrattare una corsa in taxi, e nella galleria Vittorio Emanuele, Stig è poi scomparso ogni volta con l'abilità di Houdini, lasciando traccia soltanto nelle foto scattate dai fan e postate sui social. Ma è un vero o finto Stig?

IL RICHIAMO Sul fatto che si trattasse dell'originale abbiamo pochi dubbi, visto il codazzo di telecamere e fotocamere che si portava dietro. Semmai, c'è da chiedersi il perché del suo aggirarsi in quel di Milano. Che la BBC stia girando una puntata speciale di Top Gear in Italia? Può essere. In passato, ai tempi di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May Top Gear era già transitato dal Belpaese - ricordiamo un coast to coast da Venezia a Nizza e una puntata girata a Nardò, ad esempio.

IL NUOVO TERZETTO Lo scopriremo prossimamente. Intanto, i fan di Top Gear che non si fossero imbatturi personalmente in The Stig possono seguirlo in TV, anche sui canali italiani. Dal 29 ottobre è infatti cominciata la stagione numero 24 di Top Gear su Spike TV. Le puntate vanno in onda tutti i lunedì sera alle 21.30. I presentatori sono Matt LeBlanc, protagonista della sitcom Friends, Chris Harris, giornalista-tester e firma prestigiosa di molte testate automobilistiche e Rory Reid, presentatore televisivo specializzato in motori e tecnologia.