Autore:

Emanuele Colombo

DATE, ORARI, BIGLIETTI Oggi e domani: vi restano solo queste ultime due date per non perdervi le novità del Salone Nautico di Genova 2019. Perché dovreste andarci? Qui sotto e nella gallery vi diamo alcuni suggerimenti, pescando tra le ultime novità, le imbarcazioni più curiose e le ammiraglie del salone: certo non sono per tutte le tasche, ma sognare, dal vivo, non costa nulla. Salvo il prezzo del biglietto, che potete comprare qui al prezzo ridotto di 15,00 euro anziché 18,00 euro (alle casse la riduzione vale solo per portatori di disabilità gravi e per gruppi da oltre 30 persone). L'orario d'apertura è dalle 10:00 alle 18:00.

LE AMMIRAGLIE DEL 59° SALONE NAUTICO Un'idea più precisa di quello di cui stiamo parlando ve la danno le foto nella gallery, sappiate però che, metro alla mano, all'edizione di quest'anno del salone nautico la regina delle vele era la Swan 78 del cantiere finlandese Nautor’s Swan. Dedicata alle navigazioni oceaniche, quest'imbarcazione di 25,66 metri di lunghezza è dotata di doppio timone e chiglia retrattile. L'architettura privilegia lo spazio in coperta come all'interno, dove il grande salone è illuminato da ampie finestrature. Quattro le cabine, con l’armatoriale a prua, una matrimoniale "vip" a centro barca e due doppie a poppa.

DUE VELE DA NON PERDERE Tra le vele, altre due barche hanno attirato la nostra attenzione. La prima è la Y7: firmata dallo stimato progettista Michael Schmidt già fautore, negli anni Novanta, del fenomeno delle innovative imbarcazioni Hanse. La particolarità della Y7 è la costruzione interamente di carbonio, che consente di mantenere il peso in poco meno di 29 tonnellate: poco per un'imbarcaizone di oltre 21 metri arredato come una suite a 5 stelle e dotato di tutti i comfort. Opposta la filosofia costruttiva di Vismara Nacira 69, una one off realizzata per autentici puristi che sacrifica frivolezze come la climatizzazione degli ambienti in nome di una leggerezza ancora più estema: appena 19 tonnellate per uno scafo fuori tutto di 23 metri.

STELLE A MOTORE Tra gli yacht a motore, la presenza più imponente al Salone di Genova 2019 è il Sanlorenzo SD126, che sfiora i 38 metri di lunghezza. Ispirato ai grandi transatlantici degli anni Trenta, Sanlorenzo SD126 si sviluppa su quattro ponti. Costruito in vetroresina, è un motor yacht semi dislocante in grado di navigare a 17 nodi (30 km/h). Il flybridge è disponibile in due versioni: con o senza vasca Jacuzzi. Ma forse la palma per l'imbarcazione più stupefacente vista a Genova va al Novamarine Black Shiver 220jet, un “gommone” di 22 metri la cui silhouette nera lascia senza fiato.

UN GOMMONE DA 1.900 CAVALLI I tubolari del Black Shiver sono realizzati con un materiale a cellula chiusa, che assicura la massima robustezza e che, con la loro sezione a D, permettono di ottimizzare gli spazi interni. Già, perché il 220jet non è certo il canotto di Godzilla, ma un vero e proprio yacht che può essere allestito con una o due cabine, bagno, cucina e zona equipaggio. La potenza installata può raggiungere i 1.900 CV per una velocità di 50 nodi con la propulsione di due jet Rolls Royce Kamewa.

APERITIVO SUL VELIERO Il senso della velocità si disperde all'istante salendo a bordo della Signora del Vento, un veliero del 1962 che con le sue atmosfere rarefatte può essere la meta ideale per l'aperitivo serale alla chiusura del Salone (10 euro drink + visita; 20 euro con l'apericena). Con i suoi 85 metri e 20 cabine, la Signora del Vento è il più grande veliero italiano dopo l’Amerigo Vespucci. A differenza di quest'ultima, che è in forze come nave scuola della Marina Militare, la Signora è di proprietà dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Giovanni Caboto di Gaeta ed è destinata all'addestramento del personale della Marina Mercantile a cui “si alternano momenti di relax e di alta cucina”. Vi abbiamo ingolosito? Qui sotto potete scaricare l'elenco ufficiale delle novità del salone, che condividiamo per fornirvi una guida nel corso della vostra visita.