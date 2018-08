Autore:

Giulia Fermani

CORVETTE A NOLEGGIO DA HERTZ Vi immaginate arrivare in aeroporto e, affacciandovi allo sportello della Hertz per noleggiare la solita utilitaria, vi proponessero al suo posto una Corvette Z06? Se capitate in uno dei 14 maggiori aeroporti degli USA potrebbe succedervi esattamente questo, dato che Hertz sta festeggiando il suo centesimo anno di attività proponendo a noleggio cento di questi bombardoni da 650 CV debitamente abbigliati dei colori nero e giallo della compagnia di noleggio.

DOVE COME E... QUANTO 650 CV, un motore 6.2 litri sovralimentato e un telaio bello tosto: comprarseli costerebbe la modica cifra di circa 80 mila dollari. Too much? Nessun problema, se il vostro sogno è girare con una Corvette Z06 la proposta di Hertz fa al caso vostro. Negli aeroporti di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Fort Lauderdale, Fort Myers, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York, Orlando, San Diego, San Francisco e Tampa le Corvette Z06 sono disponibili al noleggio al costo di 199 euro al giorno. Poco, vero? Attenzione, però: l'assicurazione si paga a parte, ma ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di noleggiare una di queste supercar senza aggiungerla?