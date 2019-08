Autore:

Alessandro Perelli

MONOLOCALE CON VISTA Amanti del turismo itinerante, Ford ha svelato alla rassegna Caravan Salon 2019 di Dusseldorf il Big Nugget, un concept di camper che potrebbe cambiare la visione di vita all’aria aperta. Questo modello vedrà la luce, quasi certamente, nel corso del 2020 e segue, nei mercati europei, l’introduzione del Transit Custom Nugget. Realizzato in collaborazione con Westfalia (importante Casa produttrice di caravan e camper), il Big Nugget farà dimenticare i piccoli sacrifici di spazio da affrontare durante le vacanze poiché rappresenta una vera novità per distribuzione degli ambienti e spazio interno.

HA SPAZIO DA VENDERE Il concept Big Nugget è lungo 6 metri perché viene realizzato sul telaio del Ford Transit a passo lungo e tetto alto. Infatti, offre ben 13 metri cubi di volume e oltre due metri di altezza nella zona living. Inoltre, ha la camera da letto, il bagno e l’angolo cottura separati. Siamo di fronte, quasi, a un monolocale con vista mare o monti!

LOCALI SEPARATI La versatilità è assicurata dalla disposizione dei locali, nella zona posteriore c'è un letto trasversale lungo 2,00x1,30 metri, al centro abbiamo un angolo cottura e una zona bagno separati da vere e proprie pareti divisorie.

DOCCIA E FRIGORIFERO Il valore aggiunto di questa soluzione è che la toilette ha anche una doccia. Invece, la cucina è dotata di un frigorifero frontale. Il gruppo di posti nella dinette anteriore è costituito da sedili girevoli e da un sedile fisso. Finora, Ford non ha fatto trapelare altri dati riguardo le caratteristiche né, ovviamente un prezzo, del Big Nugget. Non resta che attendere la prossima stagione per saperne di più.