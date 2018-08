Autore:

Giulia Fermani

ALL'ASTA L'AUTO DI GRANDPA Forse alcuni di voi ricorderanno la serie TV The Munsters (I Mostri), un po' divertente un po' horror, che andava in onda negli USA negli anni Sessanta. Bè, è appena andato all'asta -a un prezzo sconosciuto- Drag-u-la, il dragster realizzato nella serie da Grandpa -a.k.a. Count Vladimir "Sam" Dracula- e, nella realtà da Dick Dean, lo stesso che ha dato vita al progetto dell'ambulanza di Ghostbusters e dei Ford Explorers di Jurassic Park.

COM'E' Realizzato a mano con una bara come corpo, Drag-u-la ha anche tubi di scarico stile organo, un tetto a cupola, unità di illuminazione personalizzate e un motore V8 di 4,7 litri di derivazione Ford Mustang che dovrebbe poter contare su 350 cv ed essere collegato a una trasmissione manuale a quattro velocità. E poi, la chicca la lapide di marmo, parte anteriore del veicolo, con la scritta "Nato nel 1367, morto?". Parte della collezione Hollywood Star Cars, il Drag-u-la ha più di cinquant'anni, ed è stata restaurato su richiesta proprio di Al Lewis, lo stesso Grandpa che la costruì nella serie, per poterla guidare un'ultima volta prima di morire. Ci vollero tre mesi per riportare la macchina alle sue condizioni originali e, anche se Grandpa non potè più guidarla per le sue condizioni di salute, riuscì almeno ad ammirarla restaurata per l'ultima volta prima di morire, nel 2006.