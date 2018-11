Autore:

Luca Cereda

DOWNSIZING Che le monovolume non se la passino benissimo, è cosa nota. La concorrenza dei SUV sta portando all'estinzione una categoria che ha vissuto gli anni d'oro tra fine anni Novanta e inizio anni Duemila, ma ora arranca per mancanza di sex appeal. Anche Volkswagen, che di monovulume in gamma ne ha tre (Golf Sportsvan, Touran e Sharan) sembra orientata quantomeno a un downsizing del listino.

NEW ENTRY Quelle che vedete sono infatti le prime foto spia della Volkswagen Variosport (così si dovrebbe chiamare), un nuovo modello in arrivo da Wolfsburg. O meglio, sarebbero i primi scatti del suo mulotipo – nemmeno un vero e proprio prototipo – giacché i tempi dello sviluppo paiono ancora lunghi: non dovremmo vedere quest'auto su strada prima del 2022.

UNA PER DUE Di cosa si stratta? Di una monovolume media, lunga circa 4 metri e 70 centimetri, che nella gamma Volkswagen dovrebbe andare a occupare due caselle in un colpo solo, rimpiazzando tanto la Sportsvan quanto la Touran. Secondo i rumors potrebbe essere proposta in configurazione sia a cinque sia a sette posti, esattamente come la BMW Serie 2 Active Tourer.

COME SARA' Ovviamente quello che vedete non è il suo aspetto reale, ma un riciclo di lamiera dei modelli attuali sotto il quale si nasconde l' “hardware” della Variosport. Avrà un design più filante e interni dominati da schermi, mentre sotto il cofano dovremmo trovare sostanzialmente gli stessi motori della Volkswagen Golf 8. Compresa una versione mild hybrid e, forse, una plug-in.