LAVATRICE RACING Chiamatela 'lavatrice', fate pure. Questo però non impedirà alla Volkswagen up! di vestirsi in modo più grintoso e sportivo. Certo, a listino c'è già la versione GTI da 115 CV ma se per voi è un po' troppo pepata, ora c'è la Volkswagen up! in abbinamento al pacchetto esterno R-Line. Questo porta in dote alcuni equipaggiamenti estetici che mischiano sapientemente sportività e eleganza, il tutto in abbinamento al 1.0 aspirato da 60 CV o al 1.0 turbo da 90 CV, che abbiamo già imparato a conoscere.

LE FEATURES Il pacchetto R-Line della Volkswagen up! Porta in dote un nuovo fascione anteriore più sportivo, tutto nero con profili cromati che abbracciano i fari fendinebbia. Risalta la striscia argentata che collega i due fari anteriori e contrasta con i dettagli scuri del pacchetto. Neri sono anche le minigonne, il tetto e i gusci degli specchietti, cosi come i vetri posteriori, ora oscurati. Presenti, inoltre, in bella vista i loghi R-Line sulle fiancate sotto gli specchi. Per aggiungere un tocco di eleganza ora si possono scegliere i cerchi in lega da 16" oppure optare per i cerchi in lega Polygon da 17" con finitura nera o lucida. Il prezzo per il nuovo pacchetto? 795 euro.