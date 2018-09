Autore:

Simone Dellisanti

NUOVA VESTE Non è ancora disponibile in concessionaria ma noi l'abbiamo lo stesso 'beccata' durante le nostre scorribande in giro per il mondo. Ecco la Skoda Fabia 2018, in allestimento Monte Carlo. Il nuovo 'vestitino' della hatchback ceca propone nuove soluzioni stilistiche esterne, per la carrozzeria, ma anche interne, il tutto senza dimenticare di aggiungere un piglio più sportivo e accattivante.

COSA AGGIUNGE Per la prima volta, ecco la presenza dei fari con tecnologia Bi-Led (tecnologia disponibile anche per le luci) mentre i fendinebbia, posti vicino alla nuova griglia della presa d'aria inferiore con trama a nido d'ape, adottano uno stile inedito e più squadrato. I gusci degli specchietti sono pitturati di nero, così come lo spoiler anteriore e posteriore, senza dimenticare la calandra dello stesso nero scuro. Anche il tetto panoramico e i vetri adottano il colore nero anche se più sfumato per enfatizzare il look sportivo e ricercato. Con l'allestimento Monte Carlo, la Fabia amplia la sua offerta sotto il capitolo 'cerchi in lega' visto che mette a disposizione dell'utente finale, anche i 18 pollici.

CARATTERISTICHE Prima di vedere insieme la gallery 'rubata' della Skoda Fabia Monte Carlo, ecco le caratteristiche di serie del nuovo allestimento dedicato all'hatchback.