BAC Mono R: la monoposto da track day si fa bella con carbonio e titanio

Non per tutti il nome BAC può dire qualcosa. Si tratta dell’acronimo di Briggs Automotive Company un piccolo costruttore che produce automobili di nicchia, molto speciali, leggere supersportive per divertirsi in pista. La factory ha sede a Liverpool, in Inghilterra, e ha appena presentato una versione unica della sua potente Mono R. Si tratta di un allestimento esclusivo in una finitura in fibra di carbonio a vista, valorizzata attraverso una partnership con gli specialisti della lega leggera Hypetex. Ma vediamo di cosa si tratta.

BAC Mono R Hypetex: la monoposto con carrozzeria in fibra di carbonio e titanioUNA CARROZZERIA SPECIALE La normale fibra di carbonio è molto bella così com'è da vedere con la sua trama intrecciata, ma BAC ha scelto di per una lega di fibra di carbonio al titanio realizzata in collaborazione con Hypetex, e conferendo alla trama della fibra di carbonio una brillante lucentezza argentata. Questa speciale formula fa apparire l’automobile ancora più esclusiva, quasi una one-off. La fibra di carbonio al titanio si trova nella parte superiore della carrozzeria dell’auto, mentre i restanti pannelli hanno una finitura lucida più tradizionale. Una serie di accenti in giallo brillante regalano un pizzico di vivacità in più ai pannelli della carrozzeria. La fibra di carbonio offerta da Hypetex è disponibile in una serie di colori diversi ed è significativamente più leggera di una verniciatura tradizionale. Infatti, mentre la vernice solitamente aggiunge circa 140 grammi per metro quadrato, le finiture colorate dell'azienda aggiungono solo 17 grammi per metro quadrato.

BAC Mono R Hypetex: un dettaglio della speciale finitura lucida della carrozzeriaSUPERCAR PIÙ UNICA CHE RARA Nota a margine: il proprietario della BAC Mono R ha scelto di personalizzarla tramite il programma BAC Bespoke per renderla ancora più esclusiva. ''Sono orgoglioso che Hypetex abbia preso parte a questo progetto per creare una delle supercar di serie più leggere e veloci al mondo'', ha spiegato l'amministratore delegato di Hypetex Marc Cohen. E ha concluso: “La nostra fibra di carbonio colorata si abbina perfettamente al design elegante e alla potenza pura del BAC Mono R”.

BAC Mono R Hypetex: monoposto ''limited edition'' da 555 kg e 340 CV di potenzaRAPPORTO PESO/POTENZA DA SBALLO Per completare il quadro tecnico, ricordiamo che il motore della BAC Mono R è un quattro cilindri aspirato di 2,5 litri sviluppato in collaborazione con Mountune. Questa unità eroga una potenza di oltre 340 CV e può spingere la monoposto, che pesa solo 555 kg (peso/potenza di 1,6 kg/CV), da 0 a 100 orari in poco più di 2,5 secondi e fino a 274 km/h di velocità massima. La Mono R è anche un’automobile a tiratura limitata, infatti ne vengono prodotti solo trenta esemplari, ma peccato che non esista in Italia un dealer di riferimento nonostante l’azienda inglese stia ampliando la sua rete sia in Europa sia negli Stati Uniti. Prezzo ed eventuali accessori speciali possono essere richiesti direttamente al costruttore e, eventualmente, procedere all’importazione in maniera autonoma con l’appoggio di BAC.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/09/2023