PIÙ VELOCE Seat da sempre è un marchio con declinazione sportiva e la compatta Ibiza non fa eccezione alcuna. Dopo aver provato per voi Ibiza FR TGI, allestimento sportivo con motore a metano, vi anticipiamo ora l'introduzione in tempi brevi (autunno 2020?) di una versione ancora più votata alle prestazioni pure. In allestimento FR, Ibiza sprizza sportività anche col piccolo 1.0 TSI da 90 CV, ma per la serie l'abito fa il monaco, Seat annuncia l'arrivo sulla propria subcompatta anche del 1.5 TSI da 150 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti. Boom.

PICCOLA GRANDE IBIZA Il 4 cilindri turbo benzina da 1,5 litri che già equipaggia Leon, Arona, Ateca, etc., 150 CV di potenza e 250 Nm di coppia, permetterà alla piccola di Martorell di raggiungere i 219 km/h di velocità massima, di registrare un tempo di 8,2 secondi per coprire lo 0-100 km/h, infine anche di limitare i consumi tra i 5,6 e i 6,4 l/100 km nel ciclo WLTP. Nuova Seat Ibiza 1.5 TSI DSG è già entrata in produzione, ma non è ancora noto quando sarà disponibile al pubblico, né a quale prezzo: possiamo tuttavia ipotizzare che l'Ibiza più potente in allestimento FR si attesti intorno a quota 23.000 euro.