Autore:

La Redazione

SFIDA ACCETTATA I SUV si diffondono a macchia d'olio. Il mercato fagocita alla velocità della luce qualsiasi auto che abbia un assetto rialzato da terra. Il settore degli Sport Utility è in continua e costante ascesa, anche guardando le future proiezioni di vendita. È normale, quindi, che case che a listino abbiano già diversi modelli a ruote alte ne studino ancora, come possiamo vedere da queste immagini. Nella gallery qui sotto possiamo vedere una Ford Fiesta pesantemente camuffata alle prese con i test invernali in Svezia, ma con un aspetto già ben definito: il carattere da SUV. Quando arriverà? Non ci sono notizie chiare al riguardo ma rumors la vogliono nei concessionari già dal 2020.

COSA SAPPIAMO Nelle immagini vediamo quello che a tutti gli effetti è un mulotipo su base Fiesta, vettura quindi che ha lo scopo di testare la meccanica del nuovo B-SUV di Ford. Quindi è logico pensare che troveremo al suo interno il nuovo sistema di infotainment SYNC3 – con probabili evoluzioni, visto che il progetto potrebbe non vedere la luce entro il 2019 – mentre sotto il cofano ampio spazio al pluripremiato 1.0 tre cilindri EcoBoost.

LE RIVALI Il nuovo SUV Ford si andrà – a quanto sappiamo ad oggi – nel segmento B, andandosi a scontrare con rivali del calibro di Volkswagen T-Cross, Seat Arona, Kia Stonic, Fiat 500X, Jeep Renegade, Renault Captur, Hyundai Kona e chi più ne ha più ne metta. Di sicuro, la scelta in questo settore si fa davvero ardua e ampia per chi ha in animo di acquistare questo tipo di vettura, ma per vedere una Ford diversa dalla EcoSport competere contro queste rivali, bisognerà attendere ancora qualche annetto.