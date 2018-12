Autore:

Marco Rocca

LA SORELLA PICCOLA Dopo aver sfornato la ES8, la Nio, azienda fondata nel 2014 con ingenti capitali cinesi e ingegneri americani, presenta un'altra crossover 100% elettrica ma più compatta: la Nio ES6. Con 4,85 metri non è tascabile, certo, ma è più corta di circa 15 centimetri rispetto alla ES8.

UN PO' LAMBO A guardarla in foto la Nio ES6 somiglia molto alla sorella maggiore. Gruppi ottici su due livelli e quella linea di cintura "mossa" che dona forza alla fiancata. A dirla tutta il muso ricorda (molto) alla lontana quello della Lamborghini Urus mentre il posteriore vagamente quello della Jeep Compass, ma tant'è. La Nio ES6 risulta equilibrata e molto europea nel design.

A.I. Gli interni invece sono più originali. La plancia è dominata da un grande schermo touch a colori a sviluppo verticale mentre un secondo display sempre a colori ad alta risoluzione ma più compatto è posizionato dietro il volante per le informazioni principali. Molto belli i sedili e ben arredata la plancia: pulita e lineare. La nuova Nio ES6 dispone anche di un sistema di intelligenza artificiale, chiamato Nomi, in grado di rispondere ai comandi vocali come fosse l'assistente iPhone Siri. Non manca la guida autonoma Nio Pilot, che verrà attivata dall’azienda attraverso un aggiornamento via internet, ma non prima del prossimo anno.

PRESTAZIONI DI SPICCO E' proprio la tecnologia a colpire sulla ES6. Il powertrain nella configurazione più prestazionale ha una potenza massima di 544 cv e sfrutta in anteprima uno schema misto: un motore anteriore molto efficiente da 160 kW e uno da 240 kW al posteriore capace di raggiungere i 15.000 giri per offrire le massime prestazioni e raggiungere velocità di punta elevate. La Performance monta di serie pregiate sospensioni pneumatiche, inoltre, grazie alle partnership con le italiane Brembo e Pirelli, la ES6 frena da 100 km/h a zero in soli 33,9 metri.

QUI AUTONOMIA Dopo Tesla tutte le Case sono arrivate alla soglia dei 500 km di autonomia, e la Nio ES6 non fa eccezione. L'omologazione del ciclo Nedc (con batterie da 84kWh) parla di 500 km di autonomia per uno 0-100 in soli 4,7 secondi per la versione Performance che sfiora anche i 200 km/h. Se tutta questa potenza non vi serve c'è la configurazione standard con batterie da 70 kWh per 410 km di autonomia.

QUI PREZZI Secondo le prime informazioni commerciali diffuse in Cina, la ES6 sarà proposta a 45.800 e 51.000 euro al cambio attuale. La differenza rispetto alla sorella maggiore ES8 è di circa 12.500 euro. Ancora da definire lo sbarco della Nio negli Stati Uniti e in Europa, staremo a vedere.