Autore:

Alessandro Perelli

ARRIVA LA DECAPPOTTABILE L’esordio della Vantage nel 2017 ha solleticato la fantasia degli appassionati di Aston Martin perché il modello di accesso alla gamma inglese è stato rinnovato completamente, sia nello stile sia negli interni e nei motori. Ma, dopo il successo avuto con la 2 posti coupé, la notizia buona è che entro pochi mesi arriverà anche la Vantage Volante. La convertibile inglese fa parte del patrimonio di Vantage dal 2006 e non era pensabile non ci fosse una evoluzione in chiave “open air”. Infatti, Aston Martin sta ultimando i collaudi della sua nuova convertibile, che arriverà presumibilmente a entro la metà del 2020. La base di partenza comune è la DB11, logico aspettarsi performance di rispetto.

MOTORE V8 E SETUP DI GUIDA Infatti, i rumors che ci hanno raggiunto sul Continente, danno per certo che la nuova vettura inglese sarà equipaggiata con gli stessi motori a benzina della Vantage, quindi apertura al possente V8 di 3.982 cc da 510 CV gestiti da un’elettronica avanzata con tre setup di guida impostabili dal pilota. Le foto spia che vi mostriamo, presentano un muletto ormai privo di vere e proprie camuffature, se non per una colorazione nera opaca che lascia vedere tutta la sinuosa linea della macchina. La capote è rigorosamente in tela e anche da chiusa, come nelle immagini, non disturba la pulizia di linea della Vantage Volante. Molto bella anche la coda, con l’accenno di spoiler integrato nel cofano del vano bagagli e i fari a LED che sono uniti dalla lunga “stringa” luminosa. Quattro tubi di scarico – due per parte – ed estrattore a vista, completano un quadro estetico di notevole impatto. Curiose le scritte su fianchi e cofano che, tradotte, assumono questo significato: “Vantage: arrivo primavera 2020. La bellezza non può essere domata”. La Vantage Volante dovrà competere con rivali di primo piano nella nicchia delle roadster sportive di lusso, offrendo una valida alternativa, per esempio, a Porsche 911 Turbo Cabriolet o Mercedes-Benz AMG GTC Roadster. Non possiamo che attendere novità dall’Inghilterra.