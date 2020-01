SOLO CENTO UNITÀ Nel corso della sua storia, Maserati ha creato una serie di modelli unici ed entrati nel cuore degli appassionati della casa del tridente (e non solo). Tra questi, la versione Royale uscita nel 1986 della terza generazione della Quattroporte, un restyling disponibile in esclusivi colori blu e verde, sedili in pelle e radica per plancia e pannelli porta. Prodotta in sole 51 unità, la Quattroporte Royale montava un V8 da 4,9 litri con 300 CV.

SOLO PER I V6 Per celebrare questa macchina, senza particolari ricorrenze a calendario, Maserati ha presentato oggi un’edizione speciale delle versioni V6 delle sue Ghibli, Quattroporte e Levante. Di ciascuna di queste verranno prodotti solo cento esemplari, disponibili su tutta la gamma V6: questo vuol dire i 3 litri diesel da 250 e 275 CV, e i 3 litri benzina da 350 CV e 430 CV.

COLORI ESCLUSIVI All’esterno, come l’originale del 1986, la nuova serie speciale Royale sarà disponibile nei due colori esclusivi Blu Royale e Verde Royale. In aggiunta, Levante Royale monterà cerchi da 21” Anteo color antracite, mentre su Ghibli e Quattroporte ci saranno cerchi Titano color Antracite, tutti accompagnati da pinze freno in color argento.

INTERNI DI LUSSO Dentro, invece, gli interni delle versioni Royale si baseranno sull’allestimento GranLusso, con selleria in pelle bicolore nero/cuoio o PelleTessuta Zegna color cuoio: quest’ultima è una lavorazione in pelle intrecciata esclusiva per la casa modenese, e che regala un inedito effetto “tessuto” al rivestimento dei sedili. Plancia e pannelli porte hanno finiture high gloss (Metal Net per Levante, Ebano per Ghibli e Black Piano per Quattroporte) e una targhetta ''One of 100'' sotto la leva del cambio. Completano il quadro il sistema hi-fi Bowers & Wilkins, il tetto apribile elettrico e i vetri oscurati.

ADAS Per quanto riguarda la tecnologia, la serie speciale Royale è dotata di serie dei pacchetti Cold Weather, Premium e Driving Assistance Plus. Il sistema di infotainment è il Maserati Touch Control Plus (MTC+), con schermo touchscreen da 8,4'' che controlla le funzioni principali della macchina, compreso il riscaldamento di sedili/volante e il condizionatore. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto.

PREZZI E USCITA Le prime consegne della serie Royale dovrebbero essere fatte a marzo, ma sono già aperti gli ordini, con prezzi che partono da 104.700 euro per Ghibli, 111.600 euro per Levante e 137.300 euro per Quattroporte.