Autore:

Simone Dellisanti

SORPRESA! Se siete amanti del mobile game, ossia il gaming sul cellulare e fuori dalle mura di casa oltre che dei controlli touch, abbiamo una bella notizia per voi: il Nubia Red Magic.

DALLARA...O QUASI Il Nubia Red Magic è dedicato ai gamer incalliti ma anche a chi non teme un'estetica eccentrica e originale del proprio smartphone. Il Nubia ha forme taglienti e spigolose come una supercar oltre che una firma luminosa caratteristica data dai LED presenti sulla carrozzeria, pardon, sulla scocca posteriore con tanto di prese laterali di raffreddamento ad aria.

IL MOTORE Il Nubia Red Magic ha una dimensione abbastanza compatta (158,1x74,9x9,5mm) e un peso che sfiora i 185 grammi di peso. Sotto al cofano trova posto il SoC Qualcomm Snapdragon 835 e una scheda grafica Adreno 540. La memoria ram può essere di 6 o 8GB con la memoria interna che si attesta, in base alla ram scelta, rispettivamente sui 64 e 128GB.

CONNETTIVITA' E FOTOGRAFIA Passiamo ora alla batteria da 3800mAh, con ricarica veloce, e al comparto fotografico caratterizzato da una camera anteriore da 8MP grandangolare con apertura focale 2.0 e una camera posteriore da 24MP con apertura focale 1.7. Come ogni top di gamma che si rispetti non mancano il lettore delle impronte digitali e l'ultima versione del sistema operativo Android 8.1 Oreo, che ancora molti top di gamma di marchi più blasonati stanno ancora aspettando. Infine concludiamo con la connettività del Nubia Red Magic: 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 e il GPS+GLONASS. Con tutto questo "ben di Dio" fa storcere il naso la presenza del display LTPS da soli 6” con risoluzione soltanto Full HD da 2160x1080.

DOVE ACQUISTARLO Il cellulare da gaming è disponibile all’acquisto per il momento solo in Cina al prezzo di 2499 yuan per il modello da 6/64GB (321 euro), mentre il Nubia da 8/128GB sarà disponibile a 2999 yuan (386 euro). Gli Europei potranno mettere le mani sul Nubia anche tramite la piattaforma di crowdfunding Indiegogo al prezzo di 399 dollari a partire da mercoledì 25 aprile.