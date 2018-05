Autore:

Giulio Scrinzi

ROUND BRITANNICO Manca pochissimo all'inizio del sesto round del Mondiale SBK 2018, che prenderà vita questo weekend sul circuito inglese di Donington Park. Una pista dove la Pirelli, fornitore unico del Campionato delle derivate dalla serie, ha deciso di affidarsi soprattutto a soluzioni posteriori in mescola morbida, anche se non mancheranno opzioni in mescola SC1 più protetta in caso di basse temperature. Inoltre, in caso di pioggia, i piloti della classe regina potranno decidere di utilizzare un nuovo pneumatico da bagnato, la soluzione X0333, totalmente riprogettato in termini di disegno battistrada, profili e mescola allo scopo di offrire prestazioni migliori soprattutto in caso di pioggia unita a temperature rigide.

LE MESCOLE DELLA PIRELLI Per questo appuntamento la Casa della P lunga porterà complessivamente 4565 pneumatici, divisi per la SBK su sette soluzioni da asciutto oltre al pneumatico supersoft da qualifica. Per l’anteriore saranno tre le mescole disponibili, tutte già utilizzate dai piloti nei precedenti round compreso l’ultimo di Imola. Oltre alle SC1 e SC2 di gamma sarà presente la SC1 di sviluppo V0952, già utilizzata dai piloti in molti round lo scorso anno e in tutti gli appuntamenti corsi nel 2018. Questa opzione utilizza la stessa mescola della SC1 di gamma ma presenta differenti soluzioni strutturali. Per quanto riguarda il posteriore i piloti avranno a loro disposizione quattro soluzioni di cui tre in mescola morbida ed una in mescola media. Le tre in mescola morbida sono: la SC0 di gamma, che fino ad oggi è stata portata solo nel round thailandese di Buriram, la W1050, che rispetto alla SC0 di gamma è comunque in generale più adatta a temperature rigide, e la W1002 che ha debuttato ad Imola e che utilizza la stessa mescola della soluzione W1050 ma si presenta nell'innovativa misura 200/65. Quarta ed ultima opzione, che potrebbe essere utilizzato soprattutto se le temperature fossero eccessivamente basse da permettere l’utilizzo di una soluzione morbida, è rappresentata dalla SC1 di gamma.