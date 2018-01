Autore:

Giulio Scrinzi

MEO DI NUOVO AL VERTICE Se la prima metà della lunga tappa Marathon era stata portata a casa dalla Honda di Joan Barreda, oggi gli ultimi chilometri di questo stage sono stati ad appannaggio dei colori KTM. Per la precisione di quelli di Antoine Meo, già vincitore della sesta tappa e che oggi ha concesso il bis dopo una lunga lotta con l’americano Ricky Brabec, vincendo la sfida nei quasi 500 km di prova speciale cronometrata che hanno portato i protagonisti della Dakar da Uyuni a Tupiza.

VAN BEVEREN NON MOLLA Nonostante la zampata della KTM, la Yamaha non molla. Almeno in classifica generale, con un Adrien van Beveren aggrappato con le unghie alla sua prima posizione e che ora deve difendere con soli 22 secondi di vantaggio su Kevin Benavides. Mentre il pilota francese oggi ha limitato i danni con un poco convincente settimo tempo, l’argentino ha recuperato grazie a una quarta posizione finale dietro alle altre ufficiali di Mattighofen con in sella Toby Price (terzo a soli 2’45’’ da Meo) e Matthias Walkner, secondo assoluto di giornata e davanti al compagno di squadra australiano anche nella generale.

BARREDA DOLORANTE Solamente ottavo, invece, il vincitore della tappa di ieri, un Joan Barreda che aveva concluso lo stage numero 7 con un ginocchio dolorante che gli ha dato non pochi problemi nella giornata di oggi. Nonostante ciò, lo spagnolo della Honda ha stretto i denti e ha chiuso la sua impresa con un’ottava piazza che ora lo proietta nella generale in quinta posizione, con otto minuti da recuperare su van Beveren. In fatto di problemi fisici, è andata decisamente peggio a Xavier de Soultrait, protagonista al km 171 di una caduta che gli ha procurato un serio infortunio a ginocchio e gomito sinistro e che l’ha obbligato ad abbandonare la scena (nonché la Dakar) con un’evacuazione in elicottero.

CLASSIFICA GENERALE Qua di seguito la classifica generale al termine dell’ottava tappa della Dakar 2018.