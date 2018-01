Autore:

Giulio Scrinzi

TRE VOLTE BARREDA E con questa sono tre. Joan Barreda continua a spingere nella 40esima edizione della Dakar, che dopo la giornata di riposo di ieri è ripartita per la prima metà della lunga tappa Marathon, che oggi conduceva da La Paz ad Uyuni e ha previsto addirittura 425 km di prova speciale cronometrata. Un impegno notevole per tutti i protagonisti su due ruote del Rally Raid, tra i quali ha svettato di nuovo proprio lo spagnolo di Castellon de la Plana, che con la sua Honda è riuscito ad imporsi su tutto il resto della compagnia comandando la situazione praticamente dall’inizio alla fine dello stage.

VAN BEVEREN DI NUOVO LEADER I suoi sforzi, che gli sono costati anche uno strano e preoccupante dolore a un ginocchio una volta arrivato al traguardo di Uyuni, tuttavia non sono stati sufficienti per arpionare la leadership della classifica iridata. Centrata, invece, da Adrien van Beveren, di nuovo davanti a tutti grazie a un prezioso secondo posto di tappa a soli 2’51’’ da Barreda. Quanto è bastato per scavalcare l’argentino Kevin Benavides, oggi terzo e che ora è costretto a inseguire il francese della Yamaha con uno svantaggio di 3’14’’.

KTM A INSEGUIRE La prima delle KTM, invece, è quella dell’austriaco Matthias Walkner, oggi non in grado di contenere gli attacchi del rivale Toby Price ma comunque capace di tenerlo dietro in classifica generale. A seguire troviamo quella di Antoine Meo, settimo assoluto ma sopravanzato dalla seconda Yamaha ufficiale di Xavier de Soultrait, mentre ancora più staccate le altre due enduro Made in Mattighofen di Farres e Svitko, rispettivamente nono e decimo dietro anche all’Husqvarna di Pablo Quintanilla.

CLASSIFICA GENERALE Qua di seguito la classifica generale aggiornata alla settima tappa della Dakar 2018.