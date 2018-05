Autore:

Giulio Scrinzi

DALLE DUE ALLE QUATTRO RUOTE Se in passato era stato Valentino Rossi a provare una Formula 1, nello specifico una Ferrari durante le stagioni 2005 e 2006, seguito poi da Jorge Lorenzo con la Mercedes nell'ottobre di due anni fa sul circuito di Silverstone, presto toccherà ad altri tre campioni effettuare un test al volante di una monoposto. Il prossimo 5-6 giugno, infatti, i due piloti del team Honda Repsol, Marc Marquez e Daniel Pedrosa, assieme a Tony Cairoli avranno l'opportunità di provare una vettura dotata di propulsore V8 sul circuito austriaco del Red Bull Ring: il giusto premio per i risultati conseguiti recentemente in pista. In vista di questa prova, nei prossimi giorni i tre protagonisti saranno chiamati a effettuare tutte le prove del caso attraverso il simulatore che si trova nel quartier generale della Red Bull a Milton Keynes, in modo da arrivare pronti al test in questione.