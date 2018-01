Autore:

Giulio Scrinzi

TRA SNEAKERS E STIVALI L’anno nuovo porta sempre delle novità nelle collezioni dei più importanti marchi motociclistici del panorama internazionale: Stylmartin non fa eccezione, dal momento che renderà disponibili ben quattro new entry, tra le quali le sneakers Arizona e Sector e gli stivaletti Rocket Black e Red Rebel.

STYLMARTIN ARIZONA Stringhe colorate, inserti riflettenti e materiali tecnologici sono il biglietto da visita della sneaker Arizona, che si propone con una tomaia traspirante provvista di riporti in pelle cerata anticata e una fodera in mesh traspirante. A livello di protezioni sono presenti quelle sul malleolo in PU, che provvedono alla sicurezza così come l’inserto posteriore in silver reflex. Non mancano all’appello anche il sottopiede anatomico, removibile e traspirante e la suola con gomma bicolore muffata con grip antiscivolo nero. La disponibilità? Nelle taglie dal 36 al 47 al prezzo di Euro 142,00.

STYLMARTIN SECTOR Look “black and white”, lacci e reflex posteriore in giallo fluo e un’indole da calzatura racing da poter utilizzare anche una volta scesi dalla propria due ruote: ecco come si propone la Sector, una sneaker giovane con tomaia in microfibra forata e riporti in pelle cerata, fodera in mesh traspirante e protezioni per i malleoli e nella zona cambio. Sarà disponibile nel solo colore bianco, nelle taglie dalla 36 alla 47 e al prezzo di Euro 159,90.

STYLMARTIN RED REBEL Carattere ribelle e anticonformista: l’indole giusta per lo stivaletto Red Rebel dalla punta squadrata e con la patella posizionata sul collo del piede, dotata tra l’altro di tasca portalacci. Quest’ultimi di colore rosso e con l’immancabile fascia di protezione cambio in pelle spazzolata. Una calzatura unica, realizzata in pelle pieno fiore con collarino in Nabuk e fodera in pelle, disponibile nel solo colore nero, nelle taglie dalla 39 alla 47 e al prezzo di Euro 319,00.

STYLMARTIN ROCKET BLACK L’ultima novità per il 2018 è in realtà un “upgrade” di una calzatura già presente nel listino Stylmartin da un paio di anni. Si chiama Rocket Black e si tratta di uno stivaletto che si presenta in una versione più aggressiva, di colore nero e realizzata in pelle pieno fiore (con effetto scrivente nel caso del modello in testa di moro). Cosa lo caratterizza? Il triplice sistema di chiusura, che mette a disposizione una comoda zip laterale, lacci e cinturino al polpaccio con fibbia regolabile. Ma anche il suo carattere waterproof, grazie alla membrana impermeabile e traspirante presente al suo interno. Il prezzo? Euro 239,00.