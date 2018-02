Autore:

Giulio Scrinzi

FREDDO NON TI TEMO Se state cercando dell’abbigliamento termico adatto per contrastare il freddo invernale, allora date un’occhiata alla proposta della Sixs. Si tratta di una giacca e di un paio di pantaloni della linea Winter Tourism, Full WTJ e WTP, in grado non solo di tenervi al caldo anche nelle giornate più fredde, ma anche di garantire il giusto livello di comfort necessario alla vostra pelle.

GIACCA FULL WTJ Calore e comfort senza sacrificare la traspirabilità: la linea Winter Tourism by Sixs fa del tessuto brevettato Carbon UnderWear il proprio cavallo di battaglia. Ed è ciò che contraddistingue la giacca Wind Stopper Full WTJ, dotata di tecnologia Brainy Position che mixa addirittura tre diversi materiali. Nella parte frontale, più esposta all’aria fredda, agisce il Winter Barrier (fibra antivento e idrorepellente) che impedisce al freddo di penetrare e mantiene il corpo caldo ed asciutto. Nelle zone più soggette a sudorazione (come quella posteriore) il Carbon Underwear garantisce una piena traspirazione e termoregolazione mentre nelle aree inferiori di ventre e schiena una trama in ThermoPile scalda e mantiene la corretta temperatura corporea. Disponibilità? Nel solo colore nero, nelle taglie dalla XS alla XXXL e al prezzo di Euro 101,00.

PANTALONI WTP Assieme alla giacca Full WTJ, l’abbinamento ideale non può essere che i pantaloni Wind Stopper WTP, dotati della stessa tecnologia Brainy Position e degli stessi materali che compongono l’altro capo della linea Winter Tourism. Disponibili solo in nero e nelle taglie dalla XS alla XXXL, avranno un prezzo al pubblico di Euro 98,00.