Autore:

Danilo Chissalè

PRIMO BILANCIO Sono passati 8 mesi esatti dal lancio di MiMoto a Milano lo scorso ottobre. La società specializzata nello scooter sharing tira le somme e mostra una crescita esponenziale che accende i riflettori sulla necessità di sharing mobility da parte dei cittadini milanesi.

RADDOPPIO Da questa primavera con 250 scooter ha aumentato la sua flotta di 2.5 volte rispetto ai 100 iniziali aumentando ancora di più la capillarità del servizio e ottemperando alle richieste del mercato in continua crescita.

I NUMERI Per capire a fondo il successo di questa iniziativa analizziamo i suoi numeri. Da 14 ottobre, data di nascita di MiMoto, sono 28.000 gli utenti registrati al servizio di scooter sharing. L’utente medio MiMoto è giovane, il 60% ha meno di 34 anni e l’80% è sotto i 44 ed è tendenzialmente un libero professionista che fa della mobilità intelligente il suo punto di forza. Interessante anche il dato sulle quote rosa, infatti 1 utente su 4 è di sesso femminile agevolate dalla leggerezza e dalla maneggevolezza degli scooter di MiMoto.

ECOLOGICO MiMoto ha coniugato la necessità di sharing all’ecosostenibiltà e ha contribuito già a far risparmiare a Milano quasi 20.000 kg di CO2. Le fasce orarie di maggior utilizzo quella dalle 6 alle 8 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19, segno che gli utenti di MiMoto lo ritengono il mezzo migliore per muoversi in città nelle ore di punta e per raggiungere il proprio luogo di lavoro e non solo.

I COSTI La domanda ricorrente quando si tratta di mobilità condivisa è sempre la stessa: sarà conveniente per davvero? La risposta esatta universale non c’è, ma per aiutarvi nel trovarla vi riportiamo i costi di MiMoto. La tariffa oraria è di 0,23 € al minuto mentre quella oraria è di 6,90€ (quindi mezz’ora gratis). Prezzo al minuto che diventa 0,02 € se si opta per la tariffa forfettaria giornaliera di 29,90 €. Non mancano pacchetti e promozioni riservate a giovani e studenti con sconti fino al 27%