Autore:

Giulio Scrinzi

NOVITÀ 2018 Alpinestars è uno dei marchi più prestigiosi del mondo motociclistico e, in virtù del suo status, vuole confermarsi sempre al top proponendo le ultime novità in fatto di abbigliamento tecnico. Le ultime new entry della gamma 2018, per l’appunto, sono la versione V2 della giacca touring Stella Bogota Drystar, il guanto Belize Drystar e un miglioramento dei celebri stivali Supertech R da usare rigorosamente in pista o nella guida sportiva.

STELLA BOGOTA V2 È disegnata e ottimizzata per le donne appassionate di guida turistica, è leggera, comoda e impermeabile: ecco la giacca Stella Bogota V2 Drystar, realizzata in politessuto altamente resistente all’abrasione e agli strappi con interno in mesh multipannello termico a manica lunga e membrana Drystar. Presenta protezioni su spalle e gomiti così come un sistema di ventilazione dotato di prese d’aria con cerniera in posizione strategica sul torace ed estrattore posteriore ad altezza spalle per una migliore ventilazione nei viaggi lunghi. Immancabili, infine, le tasche esterne frontali, due impermeabili e due più ampie, assieme al grande tascone cargo poseriore.

BELIZE DRYSTAR Si tratta di un guanto stradale multimateriale realizzato in tessuto elasticizzato in poliammide, pelle e cuoio traforato sul dorso: ecco, in sintesi, come si propone il nuovo guanto Belize Drystar by Alpinestars, che presenta rinforzi in PU su palmo e pollice ma anche una protezione delle nocche di tipo rigido in carbonio opaco per migliorare la sicurezza. Certificato CE di livello 1, è fornito anche di un pannello elasticizzato sul dorso della mano e rinforzi Arshield composti da fibra aramidica e poliammide per offrire una miglior resistenza all’abrasione sul mignolo, mentre la punta delle altre dita è compatibile touchscreen per l’utilizzo con dispositivi Smart.

SUPERTECH R Si tratta dell’ultima evoluzione del celebre stivale racing utilizzato dai più grandi Campioni del motociclismo: si chiama Supertech R e presenta nella sua ultima versione una suola ridisegnata nella mescola, un aggiornamento alla placca ergonomica di protezione tibiale e una zona flessibile frontale riprogettata. Realizzato con una tomaia in robusta microfibra tecnica che garantisce ottimi livello di impermeabilità, robustezza e leggerezza, presenta uno slider integrato sostituibile in TPU/Alluminio co-iniettati con nuovo fissaggio a vite per offrire feeling e protezione all’esterno del piede contro l’abrasione. Esiste la versione tradizionale e quella ventilata, con prese d’aria in TPU su tallone e tibia che canalizzano l’aria nello stivale. Certificato CE, è disponibile nelle taglie dalla 39 alla 48.