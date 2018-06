Autore:

Danilo Chissalè

NUOVE DI PACCA Dai primi passi con la YZ65 fino alle YZ85 e YZ125 fino alle performanti 250 e 450 Yamaha ha una moto off-road davvero per tutte le età e tutti i gradi d’esperienza, dal bambino al professionista. Per la stagione 2019 Yamaha presenta la nuova YZ250F e la nuova YZ 85. Tra gli altri modelli in gamma spicca laYZ450F con numerose migliorie tecniche, mentre su YZ250 e YZ125 la novità riguardano le grafiche.

LA DUEMMEZZO La YZ ha subito un rinnovamento profondo, dal telaio al motore passando per ruote sospensioni e freni, insomma una vera e propria rivoluzione. Il propulsore a 4 valvole DOHC ad iniezione elettronica è stato rivisto nelle sue componenti principali, pistone cilindro e pacco frizione sono infatti inediti. Vera chicca del model year 2019 è la possibilità di connettersi in modalità wireless alla moto, per metterla a punto in base alle preferenze individuali, tutto quello che serve sono uno smartphone e l'App Yamaha Power Tuner. Il nuovo telaio è stato studiato per perfezionare ulteriormente la guida istintiva, sono stati ridisegnati i travi superiori, gli elementi del telaietto, l'area del perno forcellone e i nuovi supporti del motore. Il risultato è la centralizzazione delle masse e l'aumento della rigidità sull'asse laterale, orizzontale e verticale, per offrire un bilanciamento ottimale. Le modifiche “minori” riguardano il design delle plastiche, le ruote alleggerite e un nuovo setting riservato al reparto sospensioni.

LA OTTANTACINQUE La moto per giovani piloti Yamaha YZ85 è stata sottoposta ad un lifting che si è concentrato sulle prestazioni e sull'ergonomia. Il motore da 85 cc a 2 tempi ha subito delle modifiche per ampliare il range di coppia senza perdere il picco di potenza massima, rivisto anche il telaio e il desing della sella per migliorare l’ergonomia e la maneggevolezza. Come per la sorella 250 anche la YZ85 ha ricevuto in dote un nuovo setting per le sospensioni KYB e nuove plastiche che si rifanno a quelle del team ufficiale.

LA QUATTROEMMEZZO Profondamente aggiornata nel 2018, la YZ450F riceve ulteriori migliorie tecniche per il 2019. La novità principale è all'anteriore, dove la forcella ha supporti del mozzo più larghi e i collari hanno un nuovo disegno. L'avantreno più rigido migliora la maneggevolezza complessiva offre un feedback più accurato del terreno e permette al pilota di giudicare meglio il livello di trazione della ruota anteriore, migliorando la sensibilità e il controllo.